Артем Довбик уйдет из Днепра-1 — клуб определился с ценой игрока

"Днепр-1" согласился продать Артема Довбика: известна цена
Форвард сборной Украины Артем Довбик может покинуть "Днепр-1" в любое время. Главным условием является цена на футболиста, которую установил его клуб.
"Днепр-1" согласен отпустить бомбардира за 20 млн евро, сообщил Football Hub.
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Команда Александра Кучера ведет борьбу за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге (УПЛ), а Артем Довбик является лучшим бомбардиром турнира. "Днепр-1" хотел бы сохранить форварда для того, чтобы не потерять шансы на золотые медали первенства. Однако в случае, если возникнет выгодное предложение по продаже футболиста — его отпустят.
Будущее Довбика
Журналист Игорь Цыганык сообщил о том, что "Днепр-1" готов рассмотреть предложения по Артему Довбику. Однако запрос на его переход не должен составлять менее 20 млн евро. Подобное решение руководством клуба было принято после перехода Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера" в "Челси" за 100 миллионов евро.
Сам футболист настроен доиграть сезон в украинской команде, поскольку он хочет выиграть чемпионский титул. Между руководством "Днепра-1" и Артемом Довбиком существует договоренность о том, что он останется в команде до лета. Уже в июне бомбардир может начать искать команду в другом чемпионате.
В сезоне 2022/2023 Артем Довбик забил 16 мячей и сделал четыре результативные передачи в 22 поединках во всех турнирах за "Днепр-1". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023-го года.
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