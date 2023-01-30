Артем Довбик піде з Дніпра-1 — клуб визначився із ціною гравця

Українська команда чекає на вигідні пропозиції щодо свого бомбардира

Форвард збірної України Артем Довбик може залишити "Дніпро-1" у будь-який час. Головною умовою є ціна на футболіста, яку встановив клуб.

"Дніпро-1" згоден відпустити бомбардира за 20 млн євро, повідомив Football Hub.

Команда Олександра Кучера веде боротьбу за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), а Артем Довбик є найкращим бомбардиром турніру. "Дніпро-1" хотів би зберегти форварда для того, щоб не втратити шансів на золоті медалі першості. Однак якщо виникне вигідна пропозиція з продажу футболіста — її відпустять.

Майбутнє Довбика

Журналіст Ігор Циганик повідомив про те, що "Дніпро-1" готовий розглянути пропозиції щодо Артема Довбика. Проте запит на його перехід не повинен становити менше ніж 20 млн євро. Таке рішення керівництвом клубу було ухвалено після переходу Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до "Челсі" за 100 мільйонів євро.

Сам футболіст налаштований дограти сезон в українській команді, оскільки хоче виграти чемпіонський титул. Між керівництвом "Дніпра-1" та Артемом Довбиком існує домовленість про те, що він залишиться в команді до літа. Вже у червні бомбардир може розпочати шукати команду в іншому чемпіонаті.

У сезоні 2022/2023 Артем Довбик забив 16 м'ячів і зробив чотири результативні передачі у 22 поєдинках у всіх турнірах за "Дніпро-1". Його контракт із клубом розрахований до кінця 2023-го року.

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