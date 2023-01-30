Руслан Малиновский извинился перед болельщиками за объятия с россиянином

Футболист машинально поприветствовал оппонента на поле

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оказался в центре скандала во время одного из матчей французской Лиги 1.

Хавбек "Марселя" обнялся с игроком "Монако" россиянином Александром Головиным, после чего принес извинения болельщикам на своей официальной странице в Instagram.

В субботу, 28 января, состоялся матч 20 тура чемпионата Франции по футболу, в котором "Марсель" дома сыграл вничью с "Монако" со счетом 1:1. Украинец Руслан Малиновский отыграл 86 минут за "Олимпик", но после матча испортил впечатление болельщиков о поединке.

Скандальный инцидент

Речь идет об украинской части зрителей, поддерживающий Малиновского. После финального свистка во время традиционного обмена рукопожатиями Руслан обнялся с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным.

Поступок футболиста вызвал бурную реакцию украинцев в социальных сетях. И если супруга игрока Роксана Малиновская обрушилась на фанов с критикой, то сам Руслан принес болельщикам извинения.

Слова Малиновского

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те обиды за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины так украинцев с начала войны, вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине", — написал Руслан Малиновский.

Напомним, в Испании во время футбольного поединка болельщики напали с ножом на футболистов. В результате главный тренер проигравшей команды получил серьезную травму, еще три игрока оказались в больнице.