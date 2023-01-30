Болельщики в Испании напали с ножом на футболистов во время матча — есть пострадавшие

На футболистов испанского клуба совершили вооруженное нападение во время матча: есть пострадавшие
В Испании во время футбольного поединка произошел неприятный инцидент, в ходе которого четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.
Тренер одной из команд ударили ножом прямо в раздевалке, сообщает El Periodico.
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Страшное происшествие было зафиксировано в Испании в субботу, 28 января. Футбольный тренер получил ножевое ранение, а трое игроков подверглись нападению болельщиков с ножами, после чего были доставлены в ближайшую больницу. Это произошло в конце одного из матчей Второго регионального дивизиона между командами "Педро Идальго Б" и "Фиргас".
Разбойное нападение
Гости выиграли эту встречу со счетом 2:1. Матч прошел в спокойной, дружественной обстановке. События, которые произошли в его концовке, было сложно предугадать.
Возвращаясь в раздевалку сразу после финального свистка, тренер команды-хозяйки поля был подвергнут нападению. Несколько болельщиков забежали вслед за ним в раздевалку и порезали специалиста ножом. За тренера вступились несколько футболистов, возникла драка.
Количество пострадавших
В итоге нападавшим удалось скрыться. На место прибыли полиция и скорая помощь. Тренер Даниэль Хосе Травьесо получил глубокую рану на руке. У одного из футболистов диагностирована травма шеи, двое других отделались ушибами.
По данным Координационного центра по чрезвычайным ситуациям и безопасности, пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Их жизням ничего не угрожает.
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