Вболівальники в Іспанії напали с ножем на футболістів під час матчу — є постраждалі

Тренер футбольної команди зазнав серйозної травми

В Іспанії під час футбольного поєдинку стався неприємний інцидент, у ході якого чотири особи отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Тренер однієї з команд ударили ножем прямо у роздягальні, повідомляє El Periodico.

Страшна подія була зафіксована в Іспанії у суботу, 28 січня. Футбольний тренер отримав ножове поранення, а троє гравців зазнали нападу вболівальників з ножами, після чого були доставлені до найближчої лікарні. Це сталося наприкінці одного з матчів Другого регіонального дивізіону між командами "Педро Ідальго Б" та "Фіргас".

Розбійний напад

Гості виграли цю зустріч із рахунком 2:1. Матч пройшов у спокійній, дружній атмосфері. Події, що сталися на його кінцівці, було складно передбачити.

Повертаючись у роздягальню відразу після фінального свистка, тренер команди-господарки зазнав нападу. Декілька вболівальників забігли слідом за ним у роздягальню і порізали фахівця ножем. За тренера заступилися кілька футболістів, виникла бійка.

Кількість постраждалих

У результаті нападникам вдалося втекти. На місце прибули поліція та швидка допомога. Тренер Даніель Хосе Трав'єсо отримав глибоку рану на руці. У одного з футболістів діагностовано травму шиї, двоє інших відбулися забоями.

За даними Координаційного центру з надзвичайних ситуацій та безпеки, постраждалих було доставлено до найближчої лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує.

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