Руслан Маліновський перепросив у вболівальників за обійми з росіянином

Футболіст машинально привітав опонента на полі

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський опинився у центрі скандалу під час одного із матчів французької Ліги 1.

Хавбек "Марселя" обнявся з гравцем "Монако" росіянином Олександром Головіним, після чого перепросив у вболівальників на своїй офіційній сторінці в Instagram.

У суботу, 28 січня, відбувся матч 20 туру чемпіонату Франції з футболу, в якому "Марсель" удома зіграв унічию з "Монако" з рахунком 1:1. Українець Руслан Маліновський відіграв 86 хвилин за "Олімпік", але після матчу зіпсував враження вболівальників про поєдинок.

Скандальний інцидент

Йдеться про українську частину глядачів, яка підтримує Маліновського. Після фінального свистка під час традиційного обміну рукостисканнями Руслан обнявся із російським півзахисником "Монако" Олександром Головіним.

Вчинок футболіста викликав бурхливу реакцію українців у соціальних мережах. І якщо дружина гравця Роксана Маліновська звернулась до фанів із критикою, то сам Руслан вибачився перед уболівальниками.

Слова Малиновського

"Я хочу вибачитись перед українцями за відповідь на жест гравця "Монако". Я розумію, що краще б я його обійшов стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас на цей час, але ті образи за секундну провину порівняно з тим, що ми робимо для України так українців з початку війни, викликає у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки.

В індивідуальному спорті я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань. Слава Україні", — написав Руслан Маліновський.

Нагадаємо, в Іспанії під час футбольного поєдинку вболівальники напали з ножем на футболістів. В результаті головний тренер команди, що програла, отримав серйозну травму, ще три гравці опинилися в лікарні.