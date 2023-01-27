Михаил Мудрик станет одним из лидеров Челси, — эксперт

Украинец сможет бість проявить себя в Англии

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер не сомневается в том, что Михаил Мудрик сможет стать звездой в Премьер-лиге (АПЛ).

Эксперта поразила целеустремленность молодого футболиста, сообщает Sky Sports.

22-летний Михаил Мудрик перешел в "Челси" посреди сезона 2022/2023 и вскоре уже дебютировал за "синих". Он вышел на замену в выездном матче против "Ливерпуля", который завершился без голов. Украинец нанес прицельный удар по воротам соперника всего через несколько минут после появления на поле, но попал в сетку ворот с внешней стороны.

Перспективы Мудрика

"Поначалу стоимость Мудрика казалась мне завышенной. Да, я видел матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, и Михаил был неплох, но мы говорим о 100 млн евро. Это огромные деньги. Он вышел на поле и заработал карточку для Милнера, и это выглядело как мастер-класс", — рассказал Гари Линекер.

Эксперт напомнил о том, что украинский полузащитник в своем первом матче установил рекорд по скорости в Премьер-лиге. И Линекер ждет от Мудрика новых интересных открытий.

"Он быстрый, очень быстрый. При этом украинца можно отнести к футболистам, которые не только бегут, но еще и думают, куда бежать. Это редкость. Чем больше я вижу, тем меньше сомневаюсь в том, что он раскроет свой талант в Англии", — объяснил Гари Линекер.

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