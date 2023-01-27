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"Есть важный нюанс": известный эксперт рассказал, что ждет Михаила Мудрика в Англии

27 января 2023 13:51
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Михаил Мудрик станет одним из лидеров Челси, — эксперт
Украинец сможет бість проявить себя в Англии
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер не сомневается в том, что Михаил Мудрик сможет стать звездой в Премьер-лиге (АПЛ). 

Эксперта поразила целеустремленность молодого футболиста, сообщает Sky Sports

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22-летний Михаил Мудрик перешел в "Челси" посреди сезона 2022/2023 и вскоре уже дебютировал за "синих". Он вышел на замену в выездном матче против "Ливерпуля", который завершился без голов. Украинец нанес прицельный удар по воротам соперника всего через несколько минут после появления на поле, но попал в сетку ворот с внешней стороны. 

Перспективы Мудрика

"Поначалу стоимость Мудрика казалась мне завышенной. Да, я видел матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов, и Михаил был неплох, но мы говорим о 100 млн евро. Это огромные деньги. Он вышел на поле и заработал карточку для Милнера, и это выглядело как мастер-класс", — рассказал Гари Линекер. 

Михаил Мудрик

Эксперт напомнил о том, что украинский полузащитник в своем первом матче установил рекорд по скорости в Премьер-лиге. И Линекер ждет от Мудрика новых интересных открытий. 

"Он быстрый, очень быстрый. При этом украинца можно отнести к футболистам, которые не только бегут, но еще и думают, куда бежать. Это редкость. Чем больше я вижу, тем меньше сомневаюсь в том, что он раскроет свой талант в Англии", — объяснил Гари Линекер. 

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко теперь не может рассчитывать на украинскую аудиторию болельщиков. Страница спортсмена в Instagram оказалась заблокированной для украинцев

Тем временем форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к руководству "ПСЖ" с просьбой подписать португальского футболиста Бернарду Силву. 

Невеста аргентинского форварда "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса практически полностью обнажилась на карнавале в Аргентине.

Украинка Анастасия Меркушина стала обладательницей золотой награды по биатлону. Спортсменка первой пришла к финишу в спринте на чемпионате Европы.

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