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"Є важливий нюанс": відомий експерт розповів, що чекає на Михайла Мудрика в Англії

27 січня 2023 13:51
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Михайло Мудрик стане одним із лідерів Челсі, — експерт
Українець зможе проявити себе в Англії
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер не сумнівається, що Михайло Мудрик зможе стати зіркою в Прем'єр-лізі (АПЛ).

Експерта вразила цілеспрямованість молодого футболіста, повідомляє Sky Sports.

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22-річний Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" посеред сезону 2022/2023 і невдовзі вже дебютував за "синіх". Він вийшов на заміну у виїзному матчі проти "Ліверпуля", який завершився без голів. Українець завдав прицільного удару по воротах суперника лише за кілька хвилин після появи на полі, але влучив у сітку воріт із зовнішнього боку.

Перспективи Мудрика

"Спочатку вартість Мудрика здавалася мені завищеною. Так, я бачив матчі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, і Михайло був непоганий, але ми говоримо про 100 млн євро. Це величезні гроші. Він вийшов на поле і заробив картку для Мілнера, і це виглядало як майстер-клас", — розповів Гарі Лінекер.

Михайло Мудрік

Експерт нагадав про те, що український півзахисник у своєму першому матчі встановив рекорд зі швидкістю в Прем'єр-лізі. І Лінекер чекає від Мудрика на нові цікаві відкриття.

"Він швидкий, дуже швидкий. При цьому українця можна віднести до футболістів, які не тільки біжать, але ще й думають, куди тікати. Це рідкість. Чим більше я бачу, тим менше сумніваюся, що він розкриє свій талант в Англії", — пояснив Гарі Лінекер.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко наразі не може розраховувати на українську аудиторію вболівальників. Сторінка спортсмена в Instagram виявилася заблокованою для українців

Тим часом форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звернувся до керівництва "ПСЖ" із проханням підписати португальського футболіста Бернарду Сілву.

Наречена аргентинського форварда "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес практично повністю оголилася на карнавалі в Аргентині.

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