Михайло Мудрик стане одним із лідерів Челсі, — експерт

"Є важливий нюанс": відомий експерт розповів, що чекає на Михайла Мудрика в Англії
Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер не сумнівається, що Михайло Мудрик зможе стати зіркою в Прем'єр-лізі (АПЛ).
Експерта вразила цілеспрямованість молодого футболіста, повідомляє Sky Sports.
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22-річний Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" посеред сезону 2022/2023 і невдовзі вже дебютував за "синіх". Він вийшов на заміну у виїзному матчі проти "Ліверпуля", який завершився без голів. Українець завдав прицільного удару по воротах суперника лише за кілька хвилин після появи на полі, але влучив у сітку воріт із зовнішнього боку.
Перспективи Мудрика
"Спочатку вартість Мудрика здавалася мені завищеною. Так, я бачив матчі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів, і Михайло був непоганий, але ми говоримо про 100 млн євро. Це величезні гроші. Він вийшов на поле і заробив картку для Мілнера, і це виглядало як майстер-клас", — розповів Гарі Лінекер.
Експерт нагадав про те, що український півзахисник у своєму першому матчі встановив рекорд зі швидкістю в Прем'єр-лізі. І Лінекер чекає від Мудрика на нові цікаві відкриття.
"Він швидкий, дуже швидкий. При цьому українця можна віднести до футболістів, які не тільки біжать, але ще й думають, куди тікати. Це рідкість. Чим більше я бачу, тим менше сумніваюся, що він розкриє свій талант в Англії", — пояснив Гарі Лінекер.
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