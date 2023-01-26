Василий Ломаченко лишился страницы в Instagram

Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины
Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко теперь не может рассчитывать на украинскую аудиторию болельщиков.
Страница спортсмена в Instagram оказалась заблокированной для украинцев, сообщает портал Новини.LIVE.
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34-летний Василий Ломаченко лишился украинской аудитории. При попытке зайти на страницу боксера в Instagram украинским пользователям, которые не пользуются сервисом VPN, демонстрируется надпись: "К сожалению, эта страница недоступна. Ссылка, по которой вы перешли, повреждена или страница удалена".
Проблема с доступом к странице Ломаченко
В то же время пользователи из других стран могут совершенно спокойно заходить на страницу "Ломы" в социальной сети без каких-либо ограничений. Технически сам Василий не смог бы поставить подобную геоблокировку. Наиболее вероятна версия, что ограничение введено именно социальной сетью, которая могла посчитать спортсмена россиянином на основе постоянных критических комментариев от украинцев.
При этом Василий Ломаченко остается наиболее популярным украинским спортсменом в социальных сетях. На его страницу в Instagram подписано 2,1 млн людей. Защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко оказался на втором месте рейтинга, на него подписано 1,9 млн болельщиков.
Напомним, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос рассказал о раскладе сил в предстоящем поединке Василия Ломаченко с Дэвином Хэйни. Он считает, что украинец проиграет более молодому и быстрому сопернику.
Не так давно Василий Ломаченко оказался в нетривиальной ситуации. Бывший чемпион мира опубликовал фотографию, которая вызвала бурную реакцию даже среди самых преданных поклонников спортсмена.