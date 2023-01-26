Василь Ломаченко втратив сторінку в Instagram

Соціальна мережа заблокувала українцям доступ на сторінку спортсмена

Колишній чемпіон світу з боксу у легкій вазі Василь Ломаченко наразі не може розраховувати на українську аудиторію вболівальників.

Сторінка спортсмена в Instagram виявилася заблокованою для українців, повідомляє портал Новини.LIVE.

34-річний Василь Ломаченко втратив українську аудиторію. При спробі зайти на сторінку боксера в Instagram українським користувачам, які не користуються сервісом VPN, демонструється напис: "На жаль, ця сторінка недоступна. Посилання, яким ви перейшли, пошкоджено або видалено сторінку".

Проблема з доступом до сторінки Ломаченка

Водночас користувачі з інших країн можуть спокійно заходити на сторінку "Ломи" в соціальній мережі без будь-яких обмежень. Технічно сам Василь не зміг би поставити подібне геоблокування. Найбільш імовірною є версія, що обмеження введено саме соціальною мережею, яка могла порахувати спортсмена росіянином на основі постійних критичних коментарів від українців.

При цьому Василь Ломаченко залишається найпопулярнішим українським спортсменом у соціальних мережах. На його сторінку в Instagram підписано 2,1 млн людей. Захисник збірної України з футболу Олександр Зінченко опинився на другому місці рейтингу, на нього підписано 1,9 млн уболівальників.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос розповів про розклад сил у майбутньому поєдинку Василя Ломаченка з Девіном Хейні. Він вважає, що українець програє молодшому і швидшому супернику.

Нещодавно Василь Ломаченко опинився в нетривіальній ситуації. Колишній чемпіон світу опублікував фотографію, яка викликала бурхливу реакцію навіть серед найвідданіших шанувальників спортсмена.