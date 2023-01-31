Михайло Мудрик опинився у центрі расистського скандалу в Англії: деталі
Півзахисника збірної України Михайла Мудрика розкритикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.
У футболіста не було злого наміру, але його представники вже перепросили, повідомляє The Sun.
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Що зробив Мудрик?
22-річний Михайло Мудрик спровокував бурхливе обговорення у британському товаристві після того, як користувачі виявили його старе відео у TikTok. У ньому молода зірка "Челсі" переспівала пісню американського репера Lil Baby. У цій композиції вживається слово букву "Н". Не підозрюючи, чим може йому загрожувати, Мудрик кілька разів його повторив.
Дії Михайла розкритикували користувачі соцмереж, а також організація Kick It Out, що бореться з проявами расизму в англійському футболі. У ньому зазначають, що український футболіст не має використовувати терміну незалежно від його контексту.
"Слово на букву "Н" глибоко уразливе. Його використання відомими особами у футболі лише сприятиме відторгненню людей від цього спорту", — пояснили в організації.
Реакція українця
Представник футболіста запевнив, що Михайло Мудрик глибоко шкодує про вчинок. Він не розумів, що робив, коли виконав пісню.
"Його наміром було просто процитувати слова пісні, Михайло жалкує про своє рішення та щиро погоджується, що це було неприйнятно", — заявив представник футболіста.
Відео, яке набрало понад 200 тисяч переглядів, уже видалено.
Нагадаємо, лондонський "Арсенал" у пошуках нового центрального півзахисника звернув увагу на Жоржиньйо з "Челсі".
А захисник збірної України Ілля Забарний може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця київського "Динамо" зацікавлений один з аутсайдерів АПЛ.