Сергій Кривцов перейшов із Шахтаря до Інтера з Маямі

Ветеран українського футболу вибрав екзотичний варіант для продовження кар'єри

Ветеран українського футболу Сергій Кривцов перейшов із донецького "Шахтаря" в "Інтер" із Маямі. Це найнезвичайніший трансфер зимової кампанії-2023.

Вихованець запорізького футболу провів у "Шахтарі" 13 років, нагадує портал Новини.LIVE.

31-річний Сергій Кривцов виступатиме в американській MLS. За контрактом йому залишалося провести ще пів року у складі "Шахтаря", але керівництво "гірників" погодилося достроково відпустити футболіста.

Прощання Кривцова з "Шахтарем"

У складі донецької команди Сергій Кривцов відіграв 224 матчі за 13 років. Цього сезону він відіграв 12 зустрічей, дев'ять з яких розпочинав у стартовому складі. Ще 31 двобій Кривцов провів за збірну України. Контракт з американським клубом підписано на два сезони з можливістю продовження ще на рік.

Футболіст уже попрощався з тренерським штабом "Шахтаря" та колишніми партнерами по команді. Церемонія вийшла теплою та зворушливою. Голкіпер Андрій П'ятов присвятив другу публікацію у соціальній мережі. Воротар назвав Сергія Кривцова захисником, з яким він завжди мав ідеальне порозуміння.

Сам Кривцов встиг зробити комплімент своєї нової команди. Він заявив, що вражений прогресом "Інтера" і готовий допомогти йому досягти успіху у всіх турнірах, у яких братиме участь клуб із Маямі.

"Я грав у багатьох різних турнірах і багато знаю про футбол. Зможу додати цій команді впевненості. Я знаю, що MLS стає краще з кожним роком, і думаю, що цього сезону "Інтер" матиме найсильнішу команду в його історії", — заявив Сергій Кривцов.

Нагадаємо, трансфер Іллі Забарного до "Борнмута" став рекордним продажем в історії київського "Динамо". Навіть відхід Андрія Шевченка приніс столичному клубу меншу суму.

А півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес перейшов до лондонського "Челсі". Цей трансфер став одним із найдорожчих переходів в історії футболу.