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Жена Лионеля Месси показала, чем занимается во время матчей "ПСЖ": дети все видят

31 января 2023 15:37
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Жена Лионеля Месси приготовила мужу сюрприз — видео
Семья аргентинского форварда устроила ему сюрприз
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси уже вернулся к тренировкам после того, как клуб выделил ему дополнительный отпуск. Однако аргентинскому футболисту будет сложно поддерживать форму. 

Супруга игрока Антонелла Рокуццо на своей странице в Instagram продемонстрировала, чем кормит мужа. 

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Дети все больше похожи на отца

34-летняя Антонелла Рокуццо занимается воспитание троих детей звездной пары — старшего Тьяго, среднего Матео и младшего Чиро. Помимо этого она курирует несколько благотворительных фондов, созданных Лео Месси и его бизнес-партнерами. 

Антонелла Рокуццо

При этом Антонелла остается главным поставщиком фотографий и историй из обычной, не спортивной жизни Лионеля Месси. Благодаря ей миллионы болельщиков по всему миру знают, что аргентинец — не только талантливый, титулованный футболист. Месси также является примерным семьянином, любящим отцом и мужем. 

Необычный десерт

В одной из недавних публикаций Рокуццо продемонстрировала всех трех сыновей. На фото Антонелла обнимает мальчиков, которые улыбаются на камеру. Легко заметно, насколько все они похожи на отца, но особенно впечатляет сходство с Лионелем младшего сына Чиро. 

Антонелла сфотографировалась с детьми перед тем, как вместе с ними приготовить для супруга необычный десерт. Супруга футболиста продемонстрировала кулинарный талант, приготовив Лионелю профитроль.

Instagram Антонеллы Рокуццо

Десерт был полит шоколадом и подогрет достаточно интересным способом. Если Месси регулярно получает от супруги такие подарки, можно только восхититься его силой воли. Лишние калории не так-то просто сбросить в тренажерном зале. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях. 

А украинский футбольный клуб "Днепр-1" подписал еще одного бразильского легионера. Очередным новичком команды Александра Кучера стал форвард Жоау Пеглоу.

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