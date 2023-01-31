Жена Лионеля Месси приготовила мужу сюрприз — видео

Семья аргентинского форварда устроила ему сюрприз

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси уже вернулся к тренировкам после того, как клуб выделил ему дополнительный отпуск. Однако аргентинскому футболисту будет сложно поддерживать форму.

Супруга игрока Антонелла Рокуццо на своей странице в Instagram продемонстрировала, чем кормит мужа.

Дети все больше похожи на отца

34-летняя Антонелла Рокуццо занимается воспитание троих детей звездной пары — старшего Тьяго, среднего Матео и младшего Чиро. Помимо этого она курирует несколько благотворительных фондов, созданных Лео Месси и его бизнес-партнерами.

При этом Антонелла остается главным поставщиком фотографий и историй из обычной, не спортивной жизни Лионеля Месси. Благодаря ей миллионы болельщиков по всему миру знают, что аргентинец — не только талантливый, титулованный футболист. Месси также является примерным семьянином, любящим отцом и мужем.

Необычный десерт

В одной из недавних публикаций Рокуццо продемонстрировала всех трех сыновей. На фото Антонелла обнимает мальчиков, которые улыбаются на камеру. Легко заметно, насколько все они похожи на отца, но особенно впечатляет сходство с Лионелем младшего сына Чиро.

Антонелла сфотографировалась с детьми перед тем, как вместе с ними приготовить для супруга необычный десерт. Супруга футболиста продемонстрировала кулинарный талант, приготовив Лионелю профитроль.

Десерт был полит шоколадом и подогрет достаточно интересным способом. Если Месси регулярно получает от супруги такие подарки, можно только восхититься его силой воли. Лишние калории не так-то просто сбросить в тренажерном зале.

Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.

А украинский футбольный клуб "Днепр-1" подписал еще одного бразильского легионера. Очередным новичком команды Александра Кучера стал форвард Жоау Пеглоу.