Жена Лионеля Месси приготовила мужу сюрприз — видео

Жена Лионеля Месси показала, чем занимается во время матчей "ПСЖ": дети все видят
Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси уже вернулся к тренировкам после того, как клуб выделил ему дополнительный отпуск. Однако аргентинскому футболисту будет сложно поддерживать форму.
Супруга игрока Антонелла Рокуццо на своей странице в Instagram продемонстрировала, чем кормит мужа.
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Дети все больше похожи на отца
34-летняя Антонелла Рокуццо занимается воспитание троих детей звездной пары — старшего Тьяго, среднего Матео и младшего Чиро. Помимо этого она курирует несколько благотворительных фондов, созданных Лео Месси и его бизнес-партнерами.
При этом Антонелла остается главным поставщиком фотографий и историй из обычной, не спортивной жизни Лионеля Месси. Благодаря ей миллионы болельщиков по всему миру знают, что аргентинец — не только талантливый, титулованный футболист. Месси также является примерным семьянином, любящим отцом и мужем.
Необычный десерт
В одной из недавних публикаций Рокуццо продемонстрировала всех трех сыновей. На фото Антонелла обнимает мальчиков, которые улыбаются на камеру. Легко заметно, насколько все они похожи на отца, но особенно впечатляет сходство с Лионелем младшего сына Чиро.
Антонелла сфотографировалась с детьми перед тем, как вместе с ними приготовить для супруга необычный десерт. Супруга футболиста продемонстрировала кулинарный талант, приготовив Лионелю профитроль.
Десерт был полит шоколадом и подогрет достаточно интересным способом. Если Месси регулярно получает от супруги такие подарки, можно только восхититься его силой воли. Лишние калории не так-то просто сбросить в тренажерном зале.
Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.
А украинский футбольный клуб "Днепр-1" подписал еще одного бразильского легионера. Очередным новичком команды Александра Кучера стал форвард Жоау Пеглоу.