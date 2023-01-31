Дружина Ліонеля Мессі приготувала чоловікові сюрприз — відео

Родина аргентинського форварда влаштувала йому сюрприз

Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі вже повернувся до тренувань після того, як клуб виділив йому додаткову відпустку. Однак аргентинському футболістові буде складно підтримувати форму.

Дружина гравця Антонелла Рокуццо на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, чим годує чоловіка.

Діти все більше схожі на батька

34-річна Антонелла Рокуццо займається виховання трьох дітей зіркової пари — старшого Тьяго, середнього Матео та молодшого Чіро. Крім цього, вона займається кількома благодійними фондами, створеними Лео Мессі та його бізнес-партнерами.

При цьому Антонелла залишається головним постачальником фотографій та історій зі звичайного, не спортивного життя Ліонеля Мессі. Завдяки їй мільйони вболівальників у всьому світі знають, що аргентинець — не лише талановитий, титулований футболіст. Мессі також є зразковим сім'янином, люблячим батьком та чоловіком.

Незвичайний десерт

В одній із недавніх публікацій Рокуццо продемонструвала всіх трьох синів. На фото Антонелла обіймає хлопчиків, котрі посміхаються на камеру. Легко помітно, наскільки всі вони схожі на батька, але особливо вражає подібність до Ліонеля молодшого сина Чіро.

Антонелла сфотографувалася з дітьми перед тим, як разом із ними приготувати для чоловіка незвичайний десерт. Дружина футболіста продемонструвала кулінарний талант, приготувавши профітроль Ліонелю.

Десерт був полити шоколадом і підігрітий досить цікавим способом. Якщо Мессі регулярно отримує від дружини такі подарунки, можна тільки захопитись його силою волі. Зайві калорії не так просто скинути у тренажерному залі.

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