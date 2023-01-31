Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружина Ліонеля Мессі показала, чим займається під час матчів "ПСЖ": діти все бачать arrow

Дружина Ліонеля Мессі показала, чим займається під час матчів "ПСЖ": діти все бачать

31 січня 2023 15:37
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Дружина Ліонеля Мессі приготувала чоловікові сюрприз — відео
Родина аргентинського форварда влаштувала йому сюрприз
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі вже повернувся до тренувань після того, як клуб виділив йому додаткову відпустку. Однак аргентинському футболістові буде складно підтримувати форму.

Дружина гравця Антонелла Рокуццо на своїй сторінці в Instagram продемонструвала, чим годує чоловіка.

Читайте також:

Діти все більше схожі на батька

34-річна Антонелла Рокуццо займається виховання трьох дітей зіркової пари — старшого Тьяго, середнього Матео та молодшого Чіро. Крім цього, вона займається кількома благодійними фондами, створеними Лео Мессі та його бізнес-партнерами.

Антонелла Рокуццо

При цьому Антонелла залишається головним постачальником фотографій та історій зі звичайного, не спортивного життя Ліонеля Мессі. Завдяки їй мільйони вболівальників у всьому світі знають, що аргентинець — не лише талановитий, титулований футболіст. Мессі також є зразковим сім'янином, люблячим батьком та чоловіком.

Незвичайний десерт

В одній із недавніх публікацій Рокуццо продемонструвала всіх трьох синів. На фото Антонелла обіймає хлопчиків, котрі посміхаються на камеру. Легко помітно, наскільки всі вони схожі на батька, але особливо вражає подібність до Ліонеля молодшого сина Чіро.

Антонелла сфотографувалася з дітьми перед тим, як разом із ними приготувати для чоловіка незвичайний десерт. Дружина футболіста продемонструвала кулінарний талант, приготувавши профітроль Ліонелю.

Instagram Антонелли Рокуццо

Десерт був полити шоколадом і підігрітий досить цікавим способом. Якщо Мессі регулярно отримує від дружини такі подарунки, можна тільки захопитись його силою волі. Зайві калорії не так просто скинути у тренажерному залі.

Нагадаємо, півзахисника збірної України Михайла Мудрика критикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.

А український футбольний клуб "Дніпро-1" підписав ще одного бразильського легіонера. Черговим новачком команди Олександра Кучера став форвард Жоау Пеглоу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:25 Саакашвілі у критичному стані: політика перевели у реанімацію, — депутат Чаладзе

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

16:20 Дії рф не вказують на готовність до миру: Подоляк закликав дати Україні більше зброї

16:17 В річницю весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода співак поділився чуттєвими спогадами

Новина з фото

16:14 РФ обстріляла житловий масив у Бахмуті, загинула дитина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:01 У рф закликали Україну відмовитися від бойкоту Олімпіади-24

16:00 Фонд Future for Ukraine запускає проєкт психологічної допомоги GIDNA для жінок, які пережили сексуальне насильство під час війни

15:52 Британія не планує відправляти Україні винищувачі: яка причина

15:50 На трасі Одеса — Рені через погоду стали вантажівки: як об'їхати

Новина з фото

15:33 Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру документалки про себе від Netflix

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 31 Січень 15:49

Саакашвілі у критичному стані: політика перевели у реанімацію, — депутат Чаладзе

None 31 Січень 16:21

В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

None 31 Січень 16:18

Дії рф не вказують на готовність до миру: Подоляк закликав дати Україні більше зброї

None 31 Січень 16:16

В річницю весілля Олени Мозгової та Девіда Аксельрода співак поділився чуттєвими спогадами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB