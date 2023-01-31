Жоау Пеглоу подписал контракт с Днепром-1

Конкурент для Артема Довбика: "Днепр-1" пригласил бразильского форварда
Украинский футбольный клуб "Днепр-1" подписал еще одного бразильского легионера. Очередным новичком команды Александра Кучера стал форвард Жоау Пеглоу.
"Днепр-1" взял игрока молодежной сборной Бразилии в аренду сроком на год, сообщил официальный сайт клуба.
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Кто такой Жоау Пеглоу?
21-летний Жоау Пеглоу перешел в "Днепр-1" в аренду на 12 месяцев из бразильского "Интернасьоналя", воспитанником которого он и является. В высшей лиге за свой клуб молодой футболист дебютировал два года назад.
Жоау Пеглоу ранее выступал на правах аренды за молодежный состав португальского "Порту" и бразильского "Атлетико Гойяненсе".
В 2019 году Жоау Пеглоу в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира до 17 лет. На счету форварда оказалось три забитых на турнире мяча. Он отличился дублем на групповой стадии турнира в матче против Канады, еще один гол забил в четвертьфинале в ворота сборной Италии.
За сборные Бразилии разных возрастов Жоау Пеглоу провел 21 матч и забил десять голов.
Бразилец признался, что до перехода в "Днепр-1" советовался с другим недавним новичком команды Хайнером. Форвард пообещал как можно быстрее набрать форму и помочь своей новой команде в борьбе за чемпионство.
Напомним, недавно "Днепр-1" заключил контракт с защитником сборной Коста-Рики Рональдом Матарритой. Футболист достался лидеру Премьер-лиги бесплатно.
Ранее этой зимой "Днепр-1" подписал еще двух футболистов. Контракт с претендентами на чемпионство УПЛ заключили полузащитник Евгений Пасич и бразильский защитник Хайнер.