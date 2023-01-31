Жоау Пеглоу підписав контракт із Дніпром-1

Конкурент для Артема Довбика: "Дніпро-1" запросив бразильського форварда
Український футбольний клуб "Дніпро-1" підписав ще одного бразильського легіонера. Ще одним новачком команди Олександра Кучера став форвард Жоау Пеглоу.
"Дніпро-1" узяв гравця молодіжної збірної Бразилії в оренду терміном на рік, повідомив офіційний сайт клубу.
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Хто такий Жоау Пеглоу?
21-річний Жоау Пеглоу перейшов у "Дніпро-1" в оренду на 12 місяців із бразильського "Інтернасьоналю", вихованцем якого він і є. У вищій лізі за свій клуб молодий футболіст дебютував два роки тому.
Жоау Пеглоу раніше виступав на правах оренди за молодіжний склад португальського "Порту" та бразильського "Атлетіко Гойяненсе".
Ще 2019 року Жоау Пеглоу у складі збірної Бразилії виграв чемпіонат світу до 17 років. На рахунку форварда опинилися три забиті на турнірі м'ячі. Він відзначився дублем на груповій стадії турніру у матчі проти Канади, ще один гол забив у чвертьфіналі у ворота збірної Італії.
За збірні Бразилії різного віку Жоау Пеглоу провів 21 матч і забив десять голів.
Бразилець зізнався, що до переходу до "Дніпра-1" радився з іншим нещодавнім новачком команди Хайнером. Форвард пообіцяв якнайшвидше набрати форму та допомогти своїй новій команді у боротьбі за чемпіонство.
Нагадаємо, нещодавно "Дніпро-1" уклав контракт із захисником збірної Коста-Ріки Рональдом Матаррітою. Футболіст дістався лідеру Прем'єр-ліги безплатно.
Раніше цієї зими "Дніпро-1" підписав ще двох футболістів. Контракт із претендентами на чемпіонство УПЛ уклали півзахисник Євген Пасіч та бразильський захисник Хайнер.