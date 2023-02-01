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Илья Забарный стал рекордным трансфером в истории "Динамо": даже Андрей Шевченко обошелся "Милану" дешевле

1 февраля 2023 08:13
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Илья Забарный стал рекордным трансфером в истории Динамо
Лидер киевского клуба будет защищать цвета аутсайдера АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом. 

Украинец уже поприветствовал болельщиков английской команды на видео, которое опубликовал Twitter-аккаунт "Борнмута". 

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20-летний Илья Забарный перешел в английский "Борнмут" из киевского "Динамо". Об интересе к молодому футболисту со стороны "Вишен" стало известно несколько дней назад. Клубы оперативно договорились об этом трансфере. 

Уход Забарного

Официально "Борнмут" не сообщал сумму, заплаченную за воспитанника "Динамо". Однако спортивные инсайдеры написали о том, что речь идет о 27 миллионах евро. Киевский клуб сможет получить 20% от последующей перепродажи футболиста. 

Илья Забарный

Таким образом Илья Забарный стал самой дорогой продажей в истории "Динамо". Даже Андрей Шевченко обошелся итальянскому "Милану" дешевле, правда, в те времена цены на трансферном рынке были намного ниже. 

Пять самых дорогих продаж "Динамо" 

  1. Илья Забарный ("Борнмут") — 27 млн евро
  2. Андрей Ярмоленко ("Боруссия Дортмунд") — 25 млн евро
  3. Андрей Шевченко ("Милан") — 23,91 млн евро
  4. Виталий Миколенко ("Эвертон") — 23,5 млн евро
  5. Александар Драгович ("Байер") — 21 млн евро

Известно, что Илья Забарный подписал с "Борнмутом" контракт сроком на пять с половиной лет. Он стал самым дорогим трансфером среди украинских до 21 года и самым дорогим трансфером среди украинских защитников. В своей новой команде защитник получил футболку с 27-м номером.

В сезоне 2022/2023 Илья Забарный провел за "Динамо" 25 поединков во всех турнирах. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях. 

А футбольный клуб "Днепр-1" подписал еще одного бразильского легионера. Очередным новичком команды Александра Кучера стал форвард Жоау Пеглоу.

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