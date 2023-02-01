Илья Забарный стал рекордным трансфером в истории "Динамо": даже Андрей Шевченко обошелся "Милану" дешевле
Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом.
Украинец уже поприветствовал болельщиков английской команды на видео, которое опубликовал Twitter-аккаунт "Борнмута".
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20-летний Илья Забарный перешел в английский "Борнмут" из киевского "Динамо". Об интересе к молодому футболисту со стороны "Вишен" стало известно несколько дней назад. Клубы оперативно договорились об этом трансфере.
Signed, sealed, delivered 🍒 pic.twitter.com/KffmWhKONg— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2023
Уход Забарного
Официально "Борнмут" не сообщал сумму, заплаченную за воспитанника "Динамо". Однако спортивные инсайдеры написали о том, что речь идет о 27 миллионах евро. Киевский клуб сможет получить 20% от последующей перепродажи футболиста.
Таким образом Илья Забарный стал самой дорогой продажей в истории "Динамо". Даже Андрей Шевченко обошелся итальянскому "Милану" дешевле, правда, в те времена цены на трансферном рынке были намного ниже.
Пять самых дорогих продаж "Динамо"
- Илья Забарный ("Борнмут") — 27 млн евро
- Андрей Ярмоленко ("Боруссия Дортмунд") — 25 млн евро
- Андрей Шевченко ("Милан") — 23,91 млн евро
- Виталий Миколенко ("Эвертон") — 23,5 млн евро
- Александар Драгович ("Байер") — 21 млн евро
Известно, что Илья Забарный подписал с "Борнмутом" контракт сроком на пять с половиной лет. Он стал самым дорогим трансфером среди украинских до 21 года и самым дорогим трансфером среди украинских защитников. В своей новой команде защитник получил футболку с 27-м номером.
В сезоне 2022/2023 Илья Забарный провел за "Динамо" 25 поединков во всех турнирах.
Напомним, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.
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