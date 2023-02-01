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Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо": навіть Андрій Шевченко обійшовся "Мілану" дешевше

1 лютого 2023 08:13
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ілля Забарний став рекордним трансфером в історії "Динамо"
Лідер київського клубу захищатиме кольори аутсайдера АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став футболістом англійського "Борнмута". Він підписав довгостроковий контракт із новим клубом.

Українець уже привітав уболівальників англійської команди на відео, яке опублікував Twitter-аккаунт "Борнмута".

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20-річний Ілля Забарний перейшов до англійського "Борнмута" з київського "Динамо". Про інтерес до молодого футболіста з боку "Вишень" стало відомо кілька днів тому. Клуби оперативно домовилися про цей трансфер.

Догляд Забарного

Офіційно "Борнмут" не повідомляв суму, заплачену за вихованця "Динамо". Однак спортивні інсайдери написали про те, що йдеться про 27 мільйонів євро. Київський клуб зможе отримати 20% від наступного перепродажу футболіста.

Ілля Забарний

Таким чином, Ілля Забарний став найдорожчим продажем в історії "Динамо". Навіть Андрій Шевченко обійшовся італійському "Мілану" дешевше, щоправда, на той час ціни на трансферному ринку були набагато нижчими.

П'ять найдорожчих продажів "Динамо"

  1. Ілля Забарний ("Борнмут") — 27 млн євро
  2. Андрій Ярмоленко ("Боруссія Дортмунд") — 25 млн євро
  3. Андрій Шевченко ("Мілан") — 23,91 млн євро
  4. Віталій Миколенко ("Евертон") — 23,5 млн євро
  5. Александар Драгович ("Баєр") — 21 млн євро

Відомо, що Ілля Забарний підписав із "Борнмутом" контракт терміном на п'ять з половиною років. Він став найдорожчим трансфером серед українців до 21 року та найдорожчим трансфером серед українських захисників. У своїй новій команді захисник отримав футболку із 27-м номером.

У сезоні 2022/2023 Ілля Забарний провів за "Динамо" 25 поєдинків у всіх турнірах.

Нагадаємо, півзахисника збірної України Михайла Мудрика критикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.

А футбольний клуб "Дніпро-1" підписав ще одного бразильського легіонера. Ще одним новачком команди Олександра Кучера став форвард Жоау Пеглоу.

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