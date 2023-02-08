Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара в НБА: стал самым результативным игроком
Американский баскетболист Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю, сообщает портал Новини.LIVE.
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В ночь на среду, восьмое февраля, "Лос-Анджелес Лейкерс" противостоял команде "Оклахома-Сити Тандер". За 10,9 секунды до конца третьей четверти поединка 38-летний Леброн Джеймс принес своей команде очередные три очка. Тот бросок оказался историческим — баскетболист достиг отметки в 38 388 балла за карьеру.
Подробности рекорда Леброна Джеймса
Тем самым Леброн Джеймс превзошел достижение Карима Абдул-Джаббара. Предыдущий рекорд продержался 34 года. Шестикратный чемпион НБА присутствовал на историческом матче, в котором Леброн Джеймс установил новое достижение.
"Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл сопернику со счетом 99:104, но на паркете в этот вечер царила атмосфера праздника. Игру остановили на несколько минут, Леброн Джеймс отпраздновал рекорд и принял поздравления от семьи, болельщиков и Карима Абдул-Джаббараю
Помимо 36 очков, Леброн Джеймс сделал пять подборов и отдал две передачи. В этом сезоне форвард набирает в среднем 30 очков за игру, а его команда расположилась на 13-м месте в Западной конференции НБА.
Напомним, форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на тренировочных сборах команды в Турции подвергся оскорблению со стороны россиянина. Молодой футболист сумел постоять за себя и отправил обидчика в нокаут.