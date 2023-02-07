Леброн Джеймс может превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" раскупили все билеты на ближайшие матчи

Легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс уже в ближайшее время может установить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.

Форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" необходимо набрать всего 36 очков, чтобы превзойти достижение Карима Абдул-Джаббара, сообщает портал Новини.LIVE.

Рекорд Карима Абдул-Джаббара

38-летний Леброн Джеймс в этом году установит новый рекорд, который никто в обозримом будущем не сможет превзойти. Скорее всего, это произойдет уже в среду, восьмого февраля, в пять часов утра по киевскому времени. "Лос-Анджелес Лейкерс" примет "Оклахому-Сити Тандер". Если Леброн Джеймс наберет в этой игре 36 или больше очков, у болельщиков "озерников" будет повод для радости.

Однако если ему не хватит сил сделать это сейчас, рекорд будет побит в обозримом будущем. График "Лос-Анджелес Лейкерс" позволяет решить этот вопрос уже в феврале. Тем более, команде предстоит провести два матча подряд дома. После команды из Оклахомы гостями в "Стейплс-центре" будет "Милуоки Бакс".

Самые результативные игроки в истории НБА

Карим Абдул-Джаббар — 38,387 Леброн Джеймс — 38,352 Карл Мэлоун — 36,928 Коби Брайант — 33,643 Майкл Джордан — 32,292 Дирк Новицки — 31,560 Уилт Чемберлейн — 31,419 Шакил О'Нил — 28,596 Кармело Энтони — 28,289 Мозес Мелоун — 27,409

При этом только семь баскетболистов в истории смогли набрать более 30 тысяч очков в своей карьере. Леброн Джеймс может стать первым игроком, который преодолеет отметку в 40 тысяч очков, но для этого он должен отыграть еще хотя бы полтора сезона.

Напомним, легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.

Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.