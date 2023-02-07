Леброн Джеймс может превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара

Сегодня ночью Леброн Джеймс может побить "вечный" рекорд Карима Абдул-Джаббара
Легендарный баскетболист ЛеБрон Джеймс уже в ближайшее время может установить рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.
Форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" необходимо набрать всего 36 очков, чтобы превзойти достижение Карима Абдул-Джаббара, сообщает портал Новини.LIVE.
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Рекорд Карима Абдул-Джаббара
38-летний Леброн Джеймс в этом году установит новый рекорд, который никто в обозримом будущем не сможет превзойти. Скорее всего, это произойдет уже в среду, восьмого февраля, в пять часов утра по киевскому времени. "Лос-Анджелес Лейкерс" примет "Оклахому-Сити Тандер". Если Леброн Джеймс наберет в этой игре 36 или больше очков, у болельщиков "озерников" будет повод для радости.
Однако если ему не хватит сил сделать это сейчас, рекорд будет побит в обозримом будущем. График "Лос-Анджелес Лейкерс" позволяет решить этот вопрос уже в феврале. Тем более, команде предстоит провести два матча подряд дома. После команды из Оклахомы гостями в "Стейплс-центре" будет "Милуоки Бакс".
Самые результативные игроки в истории НБА
- Карим Абдул-Джаббар — 38,387
- Леброн Джеймс — 38,352
- Карл Мэлоун — 36,928
- Коби Брайант — 33,643
- Майкл Джордан — 32,292
- Дирк Новицки — 31,560
- Уилт Чемберлейн — 31,419
- Шакил О'Нил — 28,596
- Кармело Энтони — 28,289
- Мозес Мелоун — 27,409
При этом только семь баскетболистов в истории смогли набрать более 30 тысяч очков в своей карьере. Леброн Джеймс может стать первым игроком, который преодолеет отметку в 40 тысяч очков, но для этого он должен отыграть еще хотя бы полтора сезона.
Напомним, легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.
Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.