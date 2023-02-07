Леброн Джеймс може перевершити рекорд Каріма Абдул-Джаббара

Сьогодні вночі Леброн Джеймс може побити "вічний" рекорд Каріма Абдул-Джаббара
Легендарний баскетболіст Леброн Джеймс вже найближчим часом може встановити рекорд Національної баскетбольної асоціації щодо кількості набраних очок за кар'єру.
Форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" необхідно набрати лише 36 очок, щоб перевершити досягнення Каріма Абдул-Джаббара, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Рекорд Каріма Абдул-Джаббара
38-річний Леброн Джеймс цього року встановить новий рекорд, який ніхто в найближчому майбутньому не зможе перевершити. Швидше за все, це відбудеться вже в середу, восьмого лютого, о п'ятій годині ранку за київським часом. "Лос-Анджелес Лейкерс" прийме "Оклахома-Сіті Тандер". Якщо Леброн Джеймс набере у цій грі 36 або більше очок, у вболівальників "озерників" буде привід для радості.
Однак якщо йому не вистачить сил зробити це зараз, рекорд буде побитий у найближчому майбутньому. Графік "Лос-Анджелес Лейкерс" дозволяє розв'язувати це питання вже у лютому. Тим більше команда має провести два матчі поспіль вдома. Після команди з Оклахоми гостями у "Стейплс-центрі" буде "Мілуокі Бакс".
Найрезультативніші гравці в історії НБА
- Карім Абдул-Джаббар — 38,387
- Леброн Джеймс — 38,352
- Карл Мелоун — 36,928
- Кобі Брайант — 33,643
- Майкл Джордан — 32,292
- Дірк Новіцкі — 31,560
- Вілт Чемберлейн — 31,419
- Шакіл О'Ніл — 28,596
- Кармело Ентоні — 28,289
- Мозес Мелоун — 27,409
При цьому лише семеро баскетболістів в історії змогли набрати понад 30 тисяч очок у своїй кар'єрі. Леброн Джеймс може стати першим гравцем, який подолає позначку 40 тисяч очок, але для цього він має відіграти ще хоча б півтора сезону.
Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр став автором нового абсолютного рекорду за кількістю шайб у кар'єрі. Ветеран перевершив досягнення іншого відомого спортсмена.
Тим часом півзахисника збірної Гани Крістіана Атсу знайшли живим під завалом одного з будинків у Туреччині. Футболіст отримав травми внаслідок землетрусу.