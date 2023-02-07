Денис Гармаш может уйти из киевского Динамо

Полузащитник киевского клуба оказался не нужен Мирче Луческу

Руководство киевского "Динамо" готово продать универсального футболиста Дениса Гармаша. Ветерану уже ищут новый клуб.

Не исключено возвращение полузащитника в Турцию, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

32-летний Денис Гармаш может снова покинуть киевское "Динамо". Его уход может произойти в ближайшие недели. Главный тренер команды Мирча Луческу намерен давать больше шансов проявить себя молодым футболистам.

Куда уйдет Денис Гармаш?

Главными вариантами для продолжения карьеры Дениса Гармаша являются клубы из Турции, Кипра и Греции. Правда, после недавнего землетрясения в Турции эти планы могут быть скорректированы.

Контракт ветерана с "бело-синими" действует до лета 2025 года. Ориентировочная трансферная стоимость Дениса Гармаша составляет полтора миллиона евро.

Воспитанник "Динамо" провел за киевскую команду более 200 матчей и забил 33 гола. В январе 2020 года он отыграл шесть месяцев в аренде за турецкий "Ризеспор". На счету украинца 14 матчей и три забитых гола. В составе национальной команды он сыграл 31 поединок, забил два мяча.

При этом утверждается, что "Динамо" уже ведет переговоры о переходе в клуб с не названным форвардом. Согласно полученным данным, его имя ничего не скажет широкой общественности болельщиков.

Напомним, легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр стал автором нового абсолютного рекорда по количеству шайб в карьере. Ветеран превзошел достижение другого известного спортсмена.

Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.