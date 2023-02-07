Денис Гармаш може піти з київського Динамо

Півзахисник київського клубу виявився не потрібним Мірчі Луческу

Керівництво київського "Динамо" готове продати універсального футболіста Дениса Гармаша. Ветерану вже шукають новий клуб.

Не виключено повернення півзахисника до Туреччини, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

32-річний Денис Гармаш може знову залишити київське "Динамо". Його відхід може статися найближчими тижнями. Головний тренер команди Мірча Луческу має намір давати більше шансів виявити себе молодим футболістам.

Куди піде Денис Гармаш?

Головними варіантами для продовження кар'єри Дениса Гармаша є клуби з Туреччини, Кіпру та Греції. Щоправда, після нещодавнього землетрусу у Туреччині ці плани можуть бути скориговані.

Контракт ветерана з біло-синіми діє до літа 2025 року. Орієнтовна трансферна вартість Дениса Гармаша складає півтора мільйона євро.

Вихованець "Динамо" провів за київську команду понад 200 матчів та забив 33 голи. У січні 2020 року він відіграв шість місяців в оренді за турецький "Різеспор". На рахунку українця 14 матчів та три забиті голи. У складі національної команди він зіграв 31 поєдинок, забив два м'ячі.

При цьому стверджується, що "Динамо" вже веде переговори про перехід у клуб із неназваним форвардом. Згідно з отриманими даними, його ім'я нічого не скаже широкому загалу вболівальників.

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст Яромир Ягр став автором нового абсолютного рекорду за кількістю шайб у кар'єрі. Ветеран перевершив досягнення іншого відомого спортсмена.

Тим часом півзахисника збірної Гани Крістіана Атсу знайшли живим під завалом одного з будинків у Туреччині. Футболіст отримав травми внаслідок землетрусу.