Леброн Джеймс перевершив рекорд Каріма Абдул-Джаббара в НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" програли, але на паркеті панувала святкова атмосфера

Американський баскетболіст Леброн Джеймс побив рекорд легендарного Каріма Абдул-Джаббара за кількістю балів за кар'єру.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" піднявся на перше місце в історії НБА за цим показником, повідомляє портал Новини.LIVE.

У ніч на середу, 8 лютого, "Лос-Анджелес Лейкерс" протистояв команді "Оклахома-Сіті Тандер". За 10,9 секунди до кінця третьої чверті поєдинку 38-річний Леброн Джеймс приніс своїй команді чергові три очки. Той кидок виявився історичним — баскетболіст досяг позначки 38 388 балів за кар'єру.

Деталі рекорду Леброна Джеймса

Тим самим Леброн Джеймс перевершив досягнення Каріма Абдул-Джаббара. Попередній рекорд протримався 34 роки. Шестиразовий чемпіон НБА був присутній на історичному матчі, де Леброн Джеймс встановив нове досягнення.

"Лос-Анджелес Лейкерс" програв супернику з рахунком 99:104, але на паркеті цього вечора панувала атмосфера свята. Гру зупинили на кілька хвилин, Леброн Джеймс відсвяткував рекорд і прийняв вітання від сім'ї, уболівальників та Каріма Абдул-Джаббараю

Крім 36 очок, Леброн Джеймс зробив п'ять підбирань і віддав дві передачі. Цього сезону форвард набирає в середньому 30 очок за гру, а його команда розташувалася на 13-му місці у Західній конференції НБА.

Нагадаємо, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан на тренувальних зборах команди в Туреччині зазнав образи з боку росіянина. Молодий футболіст зумів постояти за себе та відправив кривдника у нокаут.