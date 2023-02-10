Криштиану Роналду забил четыре гола в одном матче

Легендарный футболист обрел вторую молодость в далекой лиге

Португальский футболист Криштиану Роналду помог клубу "Аль-Наср" возглавить турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Ветеран забил четыре гола в ворота "Аль-Вехды", сообщает портал Новини.LIVE.

Вечером в четверг, девятого февраля, "Аль-Наср" сыграл в Мекке против местной команды "Аль-Вехда". Поединок стал триумфом 38-летнего Криштиану Роналду, который в этой встрече забивал голы на любой вкус.

Cristiano #Ronaldo scores in 2nd successive match for Al Nassr - & looks pretty happy with it too.



The 500th league goal of his career.pic.twitter.com/YAQJXttRA2 — John McAuley (@_JMcAuley) February 9, 2023

Португалец начал оправдывать ожидания владельцев "Аль-Насра", который платят ветерану очень большую зарплату. В прошлом туре Роналду забил свой дебютный гол за команду из Саудовской Аравии в официальном матче. Правда, это был реализованный пенальти.

Голевая феерия от Роналду

Видимо, это придало уверенность Криштиану, который единолично "уничтожил" "Аль-Вехду" (за нее выступает известный болельщикам киевского "Динамо" Жерсон Родригес — Ред.).

Свой 500 гол в рамках национальных чемпионатов и первый в этой встрече Роналду забил уже на 21-й минуте встречи. Это был сильный и точный удар низом. Остальные голы были забиты на 40, 53 (с пенальти) и 61 минутах.

Эта победа позволила "Аль-Насру" догнать "Аль-Шабаб" в турнирной таблице. Обе команды делят первое место, у них в активе по 37 очков. Криштиану Роналду уже стал вторым бомбардиром своей команды. В активе у бразильца Талиски 13 голов.

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