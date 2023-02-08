Игорь Суркис хотел оставить Беньямина Вербича в Динамо — почему словенец решил уйти

Игорь Суркис хотел оставить Беньямина Вербича в "Динамо": словенец покинул команду из-за бывшей девушки
Бывшая девушка словенского футболиста Беньямина Вербича рассказала, почему он покинул киевское "Динамо" летом прошлого года.
На решение форварда повлияла полномасштабная российская интервенция в Украину, сообщает FanDay.
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29-летний Беньямин Вербич был одним из последних легионеров "Динамо", покинувших киевский клуб после начала полномасштабного российского вторжения. Он отыграл в составе "бело-синих" еще несколько месяцев, но все же принял решение сменить обстановку и перешел в греческий "Панатинаикос".
Уход Беньямина Вербича
Бывшая девушка форварда Альвина Царенко рассказала, почему Беньямин Вербич уехал из Украины. По ее словам, президент "Динамо" Игорь Суркис пытался убедить словенца остаться в команде.
"Когда началась война, мы неделю жили на базе Динамо с ребятами. Все друг друга поддерживали, никто не понимал, что происходит, у всех был стресс. Я занималась ребенком, а ребята закупали и привозили еду на базу.
Потом люди из правительства Польши эвакуировали нас вместе с Томашем Кендзерой и его семьей, хотя нам говорили, что ехать опасно. К границе мы добирались на машине 26 часов с сопровождением. Я видела, что Беньямину очень тяжело. Он находился в чужой стране, ничего не было понятно с клубом, и он переживал за свою карьеру", — рассказала Альвина Цуренко.
Девушка объяснила, что в то время у нее испортились отношения с Вербичем. Пара рассталась. Беньямин выбрал вариант с переездом в Грецию из-за того, что там уже играли футболисты из Словении.
При этом Игорь Суркис настойчиво просил форварда остаться в "Динамо". Он предлагал Вербичу более выгодные условия, чем в Греции. Но в тот момент еще не было понятно, проведут ли в Украине чемпионат сезона 2022/2023. Беньямин решил уйти даже несмотря на то, что он полюбил "Динамо" за четыре года в клубе.
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