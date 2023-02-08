Ігор Суркіс хотів залишити Беньяміна Вербича в Динамо — чому словенець вирішив піти

Словенець не впорався із напруженою обстановкою в Україні

Колишня дівчина словенського футболіста Беньяміна Вербича розповіла, чому він залишив київське "Динамо" влітку минулого року.

На рішення форварда вплинула повномасштабна російська інтервенція до України, повідомляє FanDay.

29-річний Беньямін Вербич був одним з останніх легіонерів "Динамо", які залишили київський клуб після початку повномасштабного російського вторгнення. Він відіграв у складі "біло-синіх" ще кілька місяців, але все ж таки прийняв рішення змінити обстановку і перейшов у грецький "Панатінаїкос".

Прощання Беньяміна Вербича

Колишня дівчина форварда Альвіна Царенка розповіла, чому Беньямін Вербич виїхав з України. За її словами, президент "Динамо" Ігор Суркіс намагався переконати словенця залишитись у команді.

"Коли почалася війна, ми тиждень жили на базі "Динамо" з хлопцями. Усі один одного підтримували, ніхто не розумів, що відбувається, у всіх був стрес. Я займалася дитиною, а хлопці закуповували та привозили їжу на базу".

Потім люди з уряду Польщі евакуювали нас разом із Томашем Кендзьорою та його родиною, хоча нам казали, що їхати небезпечно. До кордону ми діставалися машиною 26 годин із супроводом. Я бачила, що Беньяміну дуже важко. Він перебував у чужій країні, нічого не було зрозуміло з клубом, і він переживав за свою кар'єру", — розповіла Альвіна Цуренко.

Дівчина пояснила, що на той час у неї зіпсувалися стосунки з Вербичем. Пара розлучилася. Беньямін вибрав варіант із переїздом до Греції через те, що там уже грали футболісти зі Словенії.

При цьому Ігор Суркіс наполегливо просив форварда залишитись у "Динамо". Він пропонував Вербичу вигідніші умови, ніж у Греції. Але на той момент ще не було зрозуміло, чи проведуть в Україні чемпіонат сезону 2022/2023. Беньямін вирішив піти навіть попри те, що він полюбив "Динамо" за чотири роки у клубі.

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