Ігор Суркіс хотів залишити Беньяміна Вербича в Динамо — чому словенець вирішив піти

Ігор Суркіс хотів залишити Беньяміна Вербича в "Динамо": словенець залишив команду через колишню дівчину
Колишня дівчина словенського футболіста Беньяміна Вербича розповіла, чому він залишив київське "Динамо" влітку минулого року.
На рішення форварда вплинула повномасштабна російська інтервенція до України, повідомляє FanDay.
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29-річний Беньямін Вербич був одним з останніх легіонерів "Динамо", які залишили київський клуб після початку повномасштабного російського вторгнення. Він відіграв у складі "біло-синіх" ще кілька місяців, але все ж таки прийняв рішення змінити обстановку і перейшов у грецький "Панатінаїкос".
Прощання Беньяміна Вербича
Колишня дівчина форварда Альвіна Царенка розповіла, чому Беньямін Вербич виїхав з України. За її словами, президент "Динамо" Ігор Суркіс намагався переконати словенця залишитись у команді.
"Коли почалася війна, ми тиждень жили на базі "Динамо" з хлопцями. Усі один одного підтримували, ніхто не розумів, що відбувається, у всіх був стрес. Я займалася дитиною, а хлопці закуповували та привозили їжу на базу".
Потім люди з уряду Польщі евакуювали нас разом із Томашем Кендзьорою та його родиною, хоча нам казали, що їхати небезпечно. До кордону ми діставалися машиною 26 годин із супроводом. Я бачила, що Беньяміну дуже важко. Він перебував у чужій країні, нічого не було зрозуміло з клубом, і він переживав за свою кар'єру", — розповіла Альвіна Цуренко.
Дівчина пояснила, що на той час у неї зіпсувалися стосунки з Вербичем. Пара розлучилася. Беньямін вибрав варіант із переїздом до Греції через те, що там уже грали футболісти зі Словенії.
При цьому Ігор Суркіс наполегливо просив форварда залишитись у "Динамо". Він пропонував Вербичу вигідніші умови, ніж у Греції. Але на той момент ще не було зрозуміло, чи проведуть в Україні чемпіонат сезону 2022/2023. Беньямін вирішив піти навіть попри те, що він полюбив "Динамо" за чотири роки у клубі.
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