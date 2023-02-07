Александр Радченко умер в возрасте 46 лет, — Виктор Леоненко

Умер бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко: ему было 46 лет
Пришла печальная новость для всех любителей украинского футбола. На 47-м году жизни скончался бывший футболист сборной Украины Александр Радченко.
Об этом изданию FanDay сообщил известный в прошлом футболист, спортивный обозреватель Виктор Леоненко.
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Александр Радченко вырос в Мариуполе и был воспитанником клуба "Азовец". Уже в 1997-м году на него обратил внимание тренерский штаб киевского "Динамо", и довольно скоро молодой футболист переехал в столицу. Он успел поиграть в легендарной команде, которая была гегемоном чемпионата Украины под руководством Валерия Лобановского.
Карьера Александра Радченко
Однако Радченко так и не удалось стать основным защитником "Динамо". Уже в следующем году он получал все меньше игрового времени и вскоре покинул "бело-синих", отыграв за столичную команду в общей сложности 45 поединков.
Лучший отрезок карьеры Александр Радченко провел в "Днепре", за который он выступал с 2002 по 2006 годы. На счету футболиста 125 поединков, в которых было забито два гола. Также Радченко успел поиграть в составе "Закарпатья", "Кривбасса" и "Волыни". За сборную Украины он провел 17 поединков с 2002 по 2005 годы. В 2009-м году Александр Радченко завершил карьеру.
Обстоятельства его смерти остаются неизвестными.
Напомним, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что довелось пережить тренерскому штабу и футболистам киевской команды во время землетрясения в Турции.