Олександр Радченко помер у віці 46 років, — Віктор Леоненко

Обставини смерті колишнього футболіста невідомі

Надійшла сумна новина для всіх любителів українського футболу. На 47-му році життя помер колишній футболіст збірної України Олександр Радченко.

Про це FanDay повідомив відомий у минулому футболіст, спортивний оглядач Віктор Леоненко.

Олександр Радченко виріс у Маріуполі та був вихованцем клубу "Азовець". Вже 1997-го року на нього звернув увагу тренерський штаб київського "Динамо", і незабаром молодий футболіст переїхав до столиці. Він встиг пограти у легендарній команді, яка була гегемоном чемпіонату України під керівництвом Валерія Лобановського.

Кар'єра Олександра Радченка

Однак Радченку так і не вдалося стати основним захисником "Динамо". Вже наступного року він отримував дедалі менше ігрового часу і незабаром залишив "біло-синіх", відігравши за столичну команду 45 поєдинків.

Найкращий відрізок кар'єри Олександр Радченко провів у "Дніпрі", за який він виступав з 2002 по 2006 роки. На рахунку футболіста 125 поєдинків, у яких було забито два голи. Також Радченко встиг пограти у складі "Закарпаття", "Кривбасу" та "Волині". За збірну України він провів 17 поєдинків із 2002 по 2005 роки. 2009-го року Олександр Радченко завершив кар'єру.

Обставини його смерті залишаються невідомими.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів про те, що довелося пережити тренерському штабу та футболістам київської команди під час землетрусу в Туреччині.