Олександр Радченко помер у віці 46 років, — Віктор Леоненко

Помер колишній гравець "Динамо" та збірної України Олександр Радченко: йому було 46 років
Надійшла сумна новина для всіх любителів українського футболу. На 47-му році життя помер колишній футболіст збірної України Олександр Радченко.
Про це FanDay повідомив відомий у минулому футболіст, спортивний оглядач Віктор Леоненко.
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
Олександр Радченко виріс у Маріуполі та був вихованцем клубу "Азовець". Вже 1997-го року на нього звернув увагу тренерський штаб київського "Динамо", і незабаром молодий футболіст переїхав до столиці. Він встиг пограти у легендарній команді, яка була гегемоном чемпіонату України під керівництвом Валерія Лобановського.
Кар'єра Олександра Радченка
Однак Радченку так і не вдалося стати основним захисником "Динамо". Вже наступного року він отримував дедалі менше ігрового часу і незабаром залишив "біло-синіх", відігравши за столичну команду 45 поєдинків.
Найкращий відрізок кар'єри Олександр Радченко провів у "Дніпрі", за який він виступав з 2002 по 2006 роки. На рахунку футболіста 125 поєдинків, у яких було забито два голи. Також Радченко встиг пограти у складі "Закарпаття", "Кривбасу" та "Волині". За збірну України він провів 17 поєдинків із 2002 по 2005 роки. 2009-го року Олександр Радченко завершив кар'єру.
Обставини його смерті залишаються невідомими.
Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів про те, що довелося пережити тренерському штабу та футболістам київської команди під час землетрусу в Туреччині.