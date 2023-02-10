Кріштіану Роналду забив чотири голи в одному матчі

Легендарний футболіст знайшов другу молодість у далекій лізі

Португальський футболіст Кріштіану Роналду допоміг клубу "Аль-Наср" очолити турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії з футболу.

Ветеран забив чотири голи у ворота "Аль-Вехди", повідомляє портал Новини.LIVE.

Увечері у четвер, дев'ятого лютого, "Аль-Наср" зіграв у Мецці проти місцевої команди "Аль-Вехда". Поєдинок став тріумфом 38-річного Кріштіану Роналду, котрий у цій зустрічі забивав голи на будь-який смак.

Cristiano #Ronaldo швидко в 2-й успішний матч для Al Nassr - & looks pretty happy with it too.



The 500th league goal of his career. pic.twitter.com/YAQJXttRA2 - John McAuley (@_JMcAuley) February 9, 2023

Португалець почав виправдовувати очікування власників Аль-Насра, який платять ветерану дуже велику зарплату. У минулому турі Роналду забив свій дебютний гол за команду із Саудівської Аравії в офіційному матчі. Щоправда, це був реалізований пенальті.

Гольова феєрія від Роналду

Мабуть, це додало впевненості Кріштіану, який одноосібно "знищив" "Аль-Вехду" (за неї виступає відомий уболівальникам київського "Динамо" Жерсон Родрігес — Ред.).

Свій 500 гол у рамках національних чемпіонатів та перший у цій зустрічі Роналду забив уже на 21-й хвилині зустрічі. Це був сильний та точний удар низом. Інші голи були забиті на 40, 53 (з пенальті) та 61 хвилинах.

Ця перемога дозволила "Аль-Насру" наздогнати "Аль-Шабаб" у турнірній таблиці. Обидві команди ділять перше місце, вони мають в активі по 37 очок. Кріштіану Роналду вже став другим бомбардиром своєї команди. В активі у бразильця Таліски 13 голів.

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