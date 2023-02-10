Виктор Выхрист провел битву взглядов с Ленье Перо

Уже 11 февраля украинец снова выйдет на ринг

Украинский боксер Виктор Выхрист ответил на вопросы журналистов незадолго до боя с кубинским соперником Ленье Перо.

Спортсмены провели битву взглядов, сообщает LuckyPunch.

30-летний украинский боксер в супертяжелом весе Виктор Выхрист (11-0, 7 КО) готовится к бою против Ленье Перо (8-0, 5 KO). Поединок состоится в андеркарте противостояния во втором полулегком весе между Рэем Варгасом и О'Шаки Фостером за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC. Оба боя запланированы на субботу, 11 февраля. Они пройдут в Сан-Антонио.

Что сказал Выхрист?

"Меня ждет важнейший поединок в моей карьере. Если я смогу победить Перо, это позитивно скажется на моих дальнейших перспективах.

В 2018 году еще в любительском статусе я боксировал с братом Ленье. В тот раз я проиграл по очкам. Помню, что это был сильный соперника, который прекрасно работал ногами. Я постараюсь взять реванш у его брата", — пообещал Виктор Выхрист.

Украинец объяснил, что победитель этого боя сможет перейти в категорию элитных представителей дивизиона. Выхрист не сомневается, что зрителей ждет интересное и бескомпромиссное противостояние.

В последнем поединке в декабре прошлого года Виктор победил американца Франклина Лоуренса. В пятом раунде украинец отправил американца в нокдаун, но тот сумел продолжить бой. Победа досталась Выхристу по единогласному решению судей.

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