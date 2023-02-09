США будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за россиян

Американские спортсмены не поедут на чемпионаты мира по боксу под эгидой IBA

Американская боксерская ассоциация приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира, который состоится весной 2023 года.

Причиной является нежелание иметь что-то общее с Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает The Washington Post.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев, который последовательно придерживается политики кремля в отношении спорта. Речь идет о разрешении российским боксерам участвовать в турнирах под эгидой организации.

Причина отказа американцев от участия в турнирах IBA

"Данное решение является предельно честным ответом на растущие споры вокруг Международной боксерской ассоциации, которую Международный олимпийский комитет дважды лишал контроля над олимпийским боксом на фоне многочисленных скандалов и проблем с руководством.

МОК неоднократно критиковал президента IBA Умара Кремлева за сомнительные выборы, неспособность решить проблемы с судейством и финансовые нарушения, а также за очевидные попытки Кремлева отойти от олимпийского бокса в надежде получить контроль над многими мировыми профессиональными боксерскими организациями", — заявили в Американской боксерской ассоциации.

Уже в марте 2023 года в индийском городе Нью-Дели будет проведен чемпионат мира по боксу среди женщин. Мужской турнир состоится в мае в узбекистанском городе Ташкент. Американские спортсмены бойкотируют оба первенства.

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