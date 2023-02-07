Мэр Парижа поддержала Украину и выступила против россиян на Олимпиаде-2024

Россиян и белорусов могут все же не допустить на Олимпиаду в Париже

Городская глава Парижа Анн Идальго изменила позицию относительно участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Она считает недопустимым выступление россиян и белорусов на Играх в Париже в любом статусе, сообщает Yahoo News.

Мэр Парижа, в котором пройдут Олимпийские игры-2024, выступила против того, чтобы российские и белорусские спортсмены были допущены на турнир. Речь идет о запрете выступать даже под нейтральным статусом.

Заявление мэра Парижа

Менее месяца назад позиция чиновницы была совсем иной. Она говорила, что олимпийским принципам противоречит введение санкций против спортсменов только лишь на основании их гражданства. Причина, по которой Анн Идальго изменила мнение, пока не ясна.

"До тех пор, пока россияне будут убивать мирных украинцев и вести захватническую войну в этой стране, я не хочу видеть в Париже их делегацию. Это просто недопустимо", — заявила Анн Идальго.

Городская голова французской столицы также сообщила, что те российские спортсмены, которые не поддерживают политику владимира путина, могли бы выступить на Олимпиаде-2024 под флагом беженцев.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал обращение украинских спортсменов к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он выпустил заявление, в котором объяснил, почему нельзя допускать россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже.

Ранее министры спорта стран Балтии и Польши призвали международные спортивные федерации не допускать к Олимпийским играм спортсменов из страны-агрессора.