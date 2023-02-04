Страны Балтии и Польша выступили против участия спортсменов рф в Олимпиаде

"Это не место для прикрытия преступлений": страны Балтии и Польша выступили против участия рф в Олимпиаде
Министры спорта стран Балтии и Польши призвали международные спортивные федерации не допускать к Олимпийским играм спортсменов из страны-агрессора. Кроме того, страны выступили против участия белорусских атлетов.
Об этом говорится в совместном заявлении.
-
Пропагандиста Мангушева догнала карма: террористу в Луганской области прострелили голову
-
Помог коллеге и загремел в тюрьму: измаильца будут судить из-за переправы призывника за границу
-
Украли почти 100 миллионов гривен: экс-начальник Южного филиала Администрации портов Украины под подозрением
-
Немецкий тренер по футболу оказался агентом кремля: что ему угрожает
-
Авария на подстанции: Денис Шмыгаль распорядился привезти в Одессу мощные генераторы
-
Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских
-
Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра
-
Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла
-
Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ
-
Даниил Гетманцев рассказал, зачем россия наращивает продажу валюты
Подробности
По инициативе министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене министры спорта трех стран Балтии и Польши решили обратиться в международные спортивные федерации и МОК, требуя, чтобы россия и Беларусь не смогли участвовать в международных соревнованиях.
"Спорт не над и не вне политики, поэтому мы, спортивные политики, должны занять жесткую позицию и вместе с национальными и международными спортивными организациями стремиться к тому, чтобы спорт не стал прикрытием для военных преступлений и убежищем для тех, кто их поддерживает или совершает", — сказала Юргита Шюгждинене.
В своем совместном заявлении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши поблагодарили спортивные организации за солидарность и помощь Украине, осудив одновременно усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
"Усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под занавесом нейтралитета узаконивают политические решения и широкомасштабную пропаганду этих стран также через использование спорта для отвлечения внимания от незаконной агрессии против Украины", — говорится в заявлении.
Как известно, недавно Международный олимпийский комитет предложил разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже-2024 как "нейтральным спортсменам".
Напомним, накануне Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что российские и белорусские спортсмены не имеют права принимать участия в Олимпиаде, ведь их страны причастны к убийствам гражданского населения в Украине.