Страны Балтии и Польша выступили против участия спортсменов рф в Олимпиаде

Олимпийские игры 2024 состоятся в Париже

Министры спорта стран Балтии и Польши призвали международные спортивные федерации не допускать к Олимпийским играм спортсменов из страны-агрессора. Кроме того, страны выступили против участия белорусских атлетов.

Об этом говорится в совместном заявлении.

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По инициативе министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене министры спорта трех стран Балтии и Польши решили обратиться в международные спортивные федерации и МОК, требуя, чтобы россия и Беларусь не смогли участвовать в международных соревнованиях.

"Спорт не над и не вне политики, поэтому мы, спортивные политики, должны занять жесткую позицию и вместе с национальными и международными спортивными организациями стремиться к тому, чтобы спорт не стал прикрытием для военных преступлений и убежищем для тех, кто их поддерживает или совершает", — сказала Юргита Шюгждинене.

В своем совместном заявлении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши поблагодарили спортивные организации за солидарность и помощь Украине, осудив одновременно усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

"Усилия по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под занавесом нейтралитета узаконивают политические решения и широкомасштабную пропаганду этих стран также через использование спорта для отвлечения внимания от незаконной агрессии против Украины", — говорится в заявлении.

Как известно, недавно Международный олимпийский комитет предложил разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже-2024 как "нейтральным спортсменам".

Напомним, накануне Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что российские и белорусские спортсмены не имеют права принимать участия в Олимпиаде, ведь их страны причастны к убийствам гражданского населения в Украине.