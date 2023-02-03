Вадим Гутцайт пояснив, чому росіяни не повинні брати участь в Олімпіаді-2024

Рішення Міжнародного олімпійського комітету не відповідає спортивним принципам

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував намір МОК дозволити росіянам та білорусам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Спортивний функціонер назвав це рішення неприпустимим, повідомляє НОК України та Олімпійська команда.

На думку Вадима Гутцайта, Міжнародний олімпійський комітет не повинен був приймати рішення про допуск росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі. Він наголосив, що в той час, як спортсмени з цих країн змагатимуться у різних дисциплінах, в Україні продовжать гинути мирні люди.

У чому помилився МОК

"Життя українців — це найвища цінність. Ми не маємо права в такій ситуації на компроміси, коли гинуть наші спортсмени, друзі, жінки, діти, бомбардують нашу країну, ми боремося за нашу незалежність та цілісність.

Війна забирає життя тисяч наших громадян. Ми повинні все об'єднатися та боротися проти того, щоб допустили до міжнародних змагань та Олімпіади росіян та білорусів", — пояснив Вадим Гутцайт.

Член Кабміну України пообіцяв зробити все можливе для того, щоб якнайбільше країн приєдналися до боротьби проти скандального рішення МОК.

"У разі, якщо росіяни та білоруси все ж таки зможуть виступити на Іграх у Парижі, на мою особисту думку, крайній захід - це бойкотування Олімпійських ігор. Хочу, щоб усе це почули", — заявив Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, УАФ направила протест до УЄФА через матчі російських клубів з міжнародними суперниками. Зокрема йдеться про турецькі клуби.

Тим часом в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Водночас Віталій Кличко поділився думкою про наслідки, які можуть виникнути через рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.