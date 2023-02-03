Виталий Кличко допустил отмену Олимпиады-2024 из-за решения МОК по россиянам

"Проведение Олимпиады окажется под вопросом": Виталий Кличко раскритиковал МОК из-за россиян
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поделился мнением о последствиях, которые могут возникнуть из-за решения МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.
Мэр Киева не исключает, что многие страны бойкотируют престижный турнир, сообщает Kamp-Sport.
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Бывший серебряный призер чемпионата мира по боксу Виталий Кличко считает, что спортсменам из стран, развязавших военную агрессию против Украины, не место на Олимпиаде в Париже. Он уточнил, что некоторые российские атлеты взяли в руки оружие и напрямую участвуют в захватнической войне.
"Брать пример с таких спортсменов — это уже какие-то двойные стандарты. Принципы олимпийского движения подразумевают, что спортсмены в первую очередь должны выступить против политики нападения на другое государство.
Все спортсмены Украины, включая меня и моего брата Владимира Кличко, призывают главу МОК Томаса Баха не допустить россиян и белорусов к участию в международных турнирах", — заявил Виталий Кличко.
Последствия для МОК и Олимпиады-2024
Политик твердо уверен, что спортсмены не должны молчать, когда гибнут мирные люди. Он допустил, что другие страны могут бойкотировать Игры в Париже из-за решения МОК.
"Это один из аргументов, который может заставить МОК задуматься. Невозможно сохранять нейтралитет, когда войска твоей страны убивают людей, когда нарушаются все международные договоры и права людей.
И эта позиция будет набирать обороты. Допускаю, что проведение Олимпиады-2024 вообще окажется под вопрос. И всему виной малодушная позиция МОК", — добавил Виталий Кличко.
Напомним, УАФ направила протест в УЕФА из-за матчей российских клубов с международными соперниками. В частности речь идет о турецких клубах.
Тем временем в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.
Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.