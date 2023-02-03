УАФ обратилась в УЕФА из-за российских футбольных клубов

Украинские спортивные чиновники потребовали от УЕФА изменить позицию в отношении российских футболистов

Российский спорт уже почти год находится под санкциями из-за войны в Украине, однако это не мешает местным клубам играть с европейскими командами.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и Федерации футбола Турции, в котором выразила свое возмущение этим фактом, сообщается на официальном сайте организации.

Протест УАФ

Во время предсезонной подготовки российские клубы не только успешно ездят на сборы в другие страны, включая Турцию, но и проводят спарринги с европейскими командами. Многие из них уже отказались от матчей с россиянами, но есть и те, которые выходят на одно поле со спортсменами, представляющими страну-террориста.

"В предсезонный подготовительный период в ряде стран клубы проводят товарищеские матчи, среди которых есть и представители россии. По информации из открытых источников и СМИ, в последнее время некоторые из этих поединков прошли в Турции. К сожалению, такие матчи могут проходить и в будущем", — написали в УАФ.

Позиция ФИФА и УЕФА

В организации напомнили о том, что в Украине продолжается война. Каждый день гибнут десятки мирных граждан, в том числе и представители украинского спорта. Весь цивилизованный мир адекватно реагирует на происходящее, однако ФИФА и УЕФА продолжают игнорировать эти события, демонстрируя лояльность к россиянам.

"Положения ФИФА и УЕФА относительно этой ситуации остаются без изменений. Мы утверждаем, что матчи с российскими командами неприемлемы, а участие членов европейской футбольной семьи в их организации и непосредственно в игре является нарушением распоряжений УЕФА и подрывом этических устоев и гуманистических ценностей.

Мы обращаемся к Вам с просьбой принять меры ко всем причастным, чтобы в дальнейшем избежать повторных жестов неуважения и случаев нарушения санкций, справедливо наложенных УЕФА на команды из страны-агрессора, поскольку бездействие или отсутствие реагирования и наказания за их незаконные действия поощряет террористов продолжать", — заявили в УАФ.

Напомним, в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами в районе Угледара.