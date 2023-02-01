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Под Угледаром погиб украинский тренер по боксу Александр Воробьев: детали

1 февраля 2023 07:30
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Под Угледаром погиб украинский тренер по боксу Александр Воробьев: детали
Еще один представитель украинского спортивного сообщества стал жертвой российской агрессии
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны. 

Украинский патриот присоединился к Вооруженным силам в первые дни полномасштабного вторжения россиян, сообщает портал Новини.LIVE

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Кем был Александр Воробьев? 

Известный тренер выполнял боевые задачи в рядах ВСУ на востоке Украины. Он погиб в районе Угледара, где украинские военнослужащие стали стеной на пути оккупантов, которые принимают попытки захватить ближайшие населенные пункты. 

Александр Воробьев

Воробьев стал не первым спортсменом, который отдал жизнь за свободу своей страны. Он известен в Украине как тренер по боксу. Работал в основном в Черкасской области, в частности, в Чернобае и Золотоноше.

Воспитанники Александра Воробьева неоднократно выигрывали чемпионаты Украины в разных возрастных категориях, а также побеждали на международных соревнованиях. Помимо этого тренер организовывал военно-патриотические лагеря в Черкасской области.

Александр Воробьев был известен своей патриотической позицией. В молодости он принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В годы независимости Украины отправился в зону АТО, где находился с 2017-го по 2021-й годы.  

Напомним, накануне стало известно о гибели под Бахмутом известного украинского футболиста Руслана Курдаса. Он является воспитанником запорожского футбола. 

За несколько дней до этого на фронте в боях с российскими оккупантами погиб еще один известный украинский спортсмен. Война забрала жизнь легкоатлета Владимира Андрощука. 

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