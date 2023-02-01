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В "Манчестер Юнайтед" узнали вердикт по лидеру команды: в этом сезоне уже не сыграет

1 февраля 2023 06:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Кристиан Эриксен не поможет Манчестер Юнайтед в этом сезоне из-за травмы
Плеймейкер "красных дьяволов" получил тяжелую травму в матче Кубка Англии
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен выбыл из строя как минимум на три месяца из-за травмы лодыжки.

Датчанин получил повреждение в результате единоборства с Энди Кэрролла, сообщает Daily Mail

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Травма лидера "Манчестер Юнайтед"

В субботу, 28 января, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Рэдинг" со счетом 3:1 в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Однако победа оказалась тяжелой для "красных дьяволов". 30-летний Кристиан Эриксен в этом поединке получил травму после жесткого контакта со стороны Энди Кэрролла, который в итоге был удален с поля.

Кристиан Эриксен

Эриксен был вынужден покинуть "Олд Траффорд" на костылях. Результаты медицинского сканирования подтвердили опасения тренерского штаба относительно того, что плеймейкер надолго выбыл из строя.  

Как отреагировал клуб?

 

В "Манчестер Юнайтед" сохраняют надежду на то, что Кристиан Эриксен еще успеет принять участие в некоторых матчах этого сезона. Однако представители медицинского штаба считают, что датчанин не сможет выйти на поле вплоть до лета. 

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг заявил, что очень разочарован случившимся, но необходимо смириться с этим. Он пообещал дать шанс футболистам, который не имеют статус основных игроков "красных дьяволов". Одним из них станет бразилец Фред. 

Напомним, "Манчестер Сити" согласился отправить Жоау Канселу в аренду в мюнхенскую "Баварию". Португалец попал в немилость к главному тренеру Хосепу Гвардиоле и не выходил на поле ни в одном из последних трех матчей. 

Тем временем полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.

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