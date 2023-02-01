Крістіан Еріксен не допоможе Манчестер Юнайтед цього сезону через травму

У "Манчестер Юнайтед" дізналися вердикт щодо лідера команди: цього сезону вже не зіграє
Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" Крістіан Еріксен вибув з ладу щонайменше на три місяці через травму кісточки.
Данець отримав пошкодження внаслідок єдиноборства з Енді Керролла, повідомляє Daily Mail.
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Травма лідера "Манчестер Юнайтед"
У суботу, 28 січня, "Манчестер Юнайтед" обіграв "Редінг" з рахунком 3:1 у рамках четвертого раунду Кубка Англії. Проте перемога виявилася тяжкою для "червоних дияволів". 30-річний Крістіан Еріксен у цьому поєдинку зазнав травми після жорсткого контакту з боку Енді Керролла, який у результаті був вилучений з поля.
Еріксен був змушений залишити "Олд Траффорд" на милицях. Результати медичного сканування підтвердили побоювання тренерського штабу щодо того, що плеймейкер надовго вибув із ладу.
Як відреагував клуб?
У "Манчестер Юнайтед" зберігають надію на те, що Крістіан Еріксен ще встигне взяти участь у деяких матчах цього сезону. Проте представники медичного штабу вважають, що данець не зможе вийти на поле аж до літа.
Головний тренер команди Ерік Тен Хаг заявив, що дуже розчарований, але необхідно змиритися з цим. Він пообіцяв дати шанс футболістам, які не мають статусу основних гравців "червоних дияволів". Одним із них стане бразилець Фред.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" погодився відправити Жоау Канселу в оренду до мюнхенської "Баварії". Португалець потрапив у немилість до головного тренера Хосепа Гвардіоли та не виходив на поле в жодному з останніх трьох матчів.
Тим часом півзахисника збірної України Михайла Мудрика критикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.