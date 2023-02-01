Під Вугледаром загинув український тренер з боксу Олександр Воробйов: деталі

Ще один представник української спортивної спільноти став жертвою російської агресії

Відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.

Український патріот приєднався до Збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення росіян, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ким був Олександр Воробйов?

Відомий тренер виконував бойові завдання у лавах ЗСУ на сході України. Він загинув у районі Вугледару, де українські військовослужбовці стали стіною на шляху окупантів, які намагаються захопити найближчі населені пункти.

Воробйов став не першим спортсменом, який віддав життя за волю своєї країни. Він відомий в Україні як тренер з боксу. Працював переважно у Черкаській області, зокрема, у Чорнобаї та Золотоноші.

Вихованці Олександра Воробйова неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях. Крім цього, тренер організовував військово-патріотичні табори в Черкаській області.

Олександр Воробйов був відомий своєю патріотичною позицією. У молодості він брав участь у бойових діях в Афганістані. У роки незалежності України вирушив до зони АТО, де перебував з 2017 по 2021 роки.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом відомого українського футболіста Руслана Курдаса. Він є вихованцем запорізького футболу.

За кілька днів до цього на фронті в боях із російськими окупантами загинув ще один відомий український спортсмен. Війна забрала життя легкоатлета Володимира Андрощука.