Під Вугледаром загинув український тренер з боксу Олександр Воробйов: деталі
Відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.
Український патріот приєднався до Збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення росіян, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Ким був Олександр Воробйов?
Відомий тренер виконував бойові завдання у лавах ЗСУ на сході України. Він загинув у районі Вугледару, де українські військовослужбовці стали стіною на шляху окупантів, які намагаються захопити найближчі населені пункти.
Воробйов став не першим спортсменом, який віддав життя за волю своєї країни. Він відомий в Україні як тренер з боксу. Працював переважно у Черкаській області, зокрема, у Чорнобаї та Золотоноші.
Вихованці Олександра Воробйова неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях. Крім цього, тренер організовував військово-патріотичні табори в Черкаській області.
Олександр Воробйов був відомий своєю патріотичною позицією. У молодості він брав участь у бойових діях в Афганістані. У роки незалежності України вирушив до зони АТО, де перебував з 2017 по 2021 роки.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом відомого українського футболіста Руслана Курдаса. Він є вихованцем запорізького футболу.
За кілька днів до цього на фронті в боях із російськими окупантами загинув ще один відомий український спортсмен. Війна забрала життя легкоатлета Володимира Андрощука.