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Під Вугледаром загинув український тренер з боксу Олександр Воробйов: деталі

1 лютого 2023 07:30
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Під Вугледаром загинув український тренер з боксу Олександр Воробйов: деталі
Ще один представник української спортивної спільноти став жертвою російської агресії
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.

Український патріот приєднався до Збройних сил у перші дні повномасштабного вторгнення росіян, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ким був Олександр Воробйов?

Відомий тренер виконував бойові завдання у лавах ЗСУ на сході України. Він загинув у районі Вугледару, де українські військовослужбовці стали стіною на шляху окупантів, які намагаються захопити найближчі населені пункти.

Олександр Воробйов

Воробйов став не першим спортсменом, який віддав життя за волю своєї країни. Він відомий в Україні як тренер з боксу. Працював переважно у Черкаській області, зокрема, у Чорнобаї та Золотоноші.

Вихованці Олександра Воробйова неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях. Крім цього, тренер організовував військово-патріотичні табори в Черкаській області.

Олександр Воробйов був відомий своєю патріотичною позицією. У молодості він брав участь у бойових діях в Афганістані. У роки незалежності України вирушив до зони АТО, де перебував з 2017 по 2021 роки.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом відомого українського футболіста Руслана Курдаса. Він є вихованцем запорізького футболу.

За кілька днів до цього на фронті в боях із російськими окупантами загинув ще один відомий український спортсмен. Війна забрала життя легкоатлета Володимира Андрощука.

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