Руслан Курдас погиб героически под Бахмутом

Под Бахмутом погиб футболист Руслан Курдас
Под Бахмутом Донецкой области героически погиб футболист Руслан Курдас. Воспитаннику запорожского футбола біло 28 лет.
Об этом сообщает экс-пресс-аташе ФК "Победа" Дмитрий Москаленко.
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Что известно про Руслана Курдаса
Руслан – воспитанник запорожского футбола. Он дебютировал в профессиональном футболе в 2011 году, также играл в командах "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Суми" и "Победа" (Днепр) и т.д. После начала полномасштабного вторжения в Украину вступил в ряды ВСУ. И геройски погиб под Бахмутом. Брат Руслана Денис продолжает защищать Украину от агрессора в рядах украинской армии.
Долгое время Руслан Курдас выступал в Тернопольской области в составе "Кристала" из Чорткива. За эту команды провел 54 игры в областном и в любительском чемпионате страны, забив 19 голов. Был капитаном команды.
Параллельно работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3.
Напомним, что российские оккупанты сегодня обстреляли жилой массив в Бахмуте Донецкой области. В результате очередной атаки погиб ребенок и мужчина.
По данным следствия, 31 января вооруженные силы россии из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате атаки погибли мужчина и 12-летний мальчик.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены здания магазинов, аптек и другие постройки. Точное количество пострадавших выясняется.