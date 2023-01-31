Руслан Курдас погиб героически под Бахмутом

Футболист Руслан Курдас

Под Бахмутом Донецкой области героически погиб футболист Руслан Курдас. Воспитаннику запорожского футбола біло 28 лет.

Об этом сообщает экс-пресс-аташе ФК "Победа" Дмитрий Москаленко.

Что известно про Руслана Курдаса

Руслан – воспитанник запорожского футбола. Он дебютировал в профессиональном футболе в 2011 году, также играл в командах "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ФК "Суми" и "Победа" (Днепр) и т.д. После начала полномасштабного вторжения в Украину вступил в ряды ВСУ. И геройски погиб под Бахмутом. Брат Руслана Денис продолжает защищать Украину от агрессора в рядах украинской армии.

Долгое время Руслан Курдас выступал в Тернопольской области в составе "Кристала" из Чорткива. За эту команды провел 54 игры в областном и в любительском чемпионате страны, забив 19 голов. Был капитаном команды.

Параллельно работал учителем по физическому воспитанию в Чертковской гимназии №3.

Напомним, что российские оккупанты сегодня обстреляли жилой массив в Бахмуте Донецкой области. В результате очередной атаки погиб ребенок и мужчина.

По данным следствия, 31 января вооруженные силы россии из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в Бахмуте. В результате атаки погибли мужчина и 12-летний мальчик.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили пятеро горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены здания магазинов, аптек и другие постройки. Точное количество пострадавших выясняется.