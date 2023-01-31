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"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" намагаються підписати зірку "Баварії": про кого йдеться

31 січня 2023 18:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Марсель Забітцер може перейти до Челсі або Манчестер Юнайтед
Австрійський півзахисник мюнхенського клубу може опинитися в АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" зв'язалися з мюнхенською "Баварією" з приводу переходу півзахисника Марселя Забітцера.

Австрієць так і не зумів пробитися до основного складу мюнхенців, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

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28-річний Марсель Забітцер може змінити команду в останні години зимового трансферного вікна-2023. Футболіст збірної Австрії не може пробитися до основного складу "Баварії". Він виходить лише на заміну, тоді як Джошуа Кімміх та Леон Горецка вважаються основними футболістами мюнхенської команди.

 

Хавбеку не допомогло навіть те, що "Баварію" тренує Юліан Нагельсман, з яким раніше він працював у клубі "Ред Булл Зальцбург". У сезоні 2022/2023 на рахунку Марселя Забітцера один гол у 24 матчах за мюнхенців у всіх турнірах. Лише сім поєдинків австрієць розпочинав у основному складі.

Марсель Забітцер

Однак він має шанс реанімувати кар'єру. У послугах футболіста зацікавлені англійські "Манчестер Юнайтед" та "Челсі". Перехід Забітцер може відбутися незадовго до закриття трансферного вікна.

Новий шанс для Забітцера

"Манчестер Юнайтед" втратив Крістіана Еріксена як мінімум на три місяці через травму кісточки. "Челсі" ж не вистачає часу, щоб придбати Енцо Фернандеса з "Бенфіки" за 105 млн фунтів. Нещодавно "сині" дозволили Жоржиньйо приєднатися до лондонського "Арсенала" за 12 мільйонів фунтів, тому їм необхідно підписати гравця на цю позицію.

Забітцер залишив "РБ Лейпциг" у 2021 році, "Баварія" заплатила за нього 15 мільйонів євро. Контракт Марселя з мюнхенцями розрахований ще на два з половиною роки. Австрієць хоче змінити клуб, щоб отримувати регулярну ігрову практику.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" погодився відправити Жоау Канселу в оренду до мюнхенської "Баварії". Португалець потрапив у немилість до головного тренера Хосепа Гвардіоли та не виходив на поле в жодному з останніх трьох матчів.

Тим часом півзахисника збірної України Михайла Мудрика критикували через використання образливого расового терміну в соціальних мережах.

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