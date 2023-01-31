Марсель Забитцер может перейти в Челси или Манчестер Юнайтед

Австрийский полузащитник мюнхенского клуба может оказаться в АПЛ

Английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси" связались с мюнхенской "Баварией" по поводу перехода полузащитника Марселя Забитцера.

Австриец так и не сумел пробиться в основной состав мюнхенцев, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

28-летний Марсель Забитцер может сменить команду в последние часы зимнего трансферного окна-2023. Футболист сборной Австрии не может пробиться в основной состав "Баварии". Он выходит только на замену, тогда как Джошуа Киммих и Леон Горецка считаются основными футболистами мюнхенской команды.

Хавбеку не помогло даже то, что "Баварию" тренирует Юлиан Нагельсман, с которым ранее он работал в клубе "Ред Булл Зальцбург". В сезоне 2022/2023 на счету Марселя Забитцера один гол в 24 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Только семь поединков австриец начинал в основном составе.

Однако у него есть шанс реанимировать карьеру. В услугах футболиста заинтересованы английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Переход Забитцера может состояться незадолго до закрытия трансферного окна.

Новый шанс для Забитцера

"Манчестер Юнайтед" потерял Кристиана Эриксена как минимум на три месяца из-за травмы лодыжки. "Челси" же не хватает времени, чтобы приобрести Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 105 млн фунтов. Недавно "синие" позволили Жоржиньо присоединиться к лондонскому "Арсеналу" за 12 миллионов фунтов, так что им необходимо подписать игрока на эту позицию.

Забитцер покинул "РБ Лейпциг" в 2021 году, "Бавария" заплатила за него 15 миллионов евро. Контракт Марселя с мюнхенцами рассчитан еще на два с половиной года. Австриец хочет сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

Напомним, "Манчестер Сити" согласился отправить Жоау Канселу в аренду в мюнхенскую "Баварию". Португалец попал в немилость к главному тренеру Хосепу Гвардиоле и не выходил на поле ни в одном из последних трех матчей.

Тем временем полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик был подвергнут критике из-за использования оскорбительного расового термина в социальных сетях.