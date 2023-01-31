Руслан Курдас загинув героїчно під Бахмутом

Футболіст Руслан Курдас

Під Бахмутом на Донеччині героїчно загинув футболіст Руслан Курдас. Вихованцю запорізького футболу було 28 років.

Про це повідомляє експрес-аташе ФК "Перемога" Дмитро Москаленко.

Що відомо про Руслана Курдаса

Руслан – вихованець запорізького футболу. Він дебютував у професійному футболі у 2011 році, також грав у командах "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Сумі" та "Перемога" (Дніпро) тощо. Після початку повномасштабного вторгнення до України вступив до лав ЗСУ. І героїчно загинув під Бахмутом. Брат Руслана Денис продовжує захищати Україну від агресора у лавах української армії.

Довгий час Руслан Курдас виступав у Тернопільській області у складі "Кристалу" з Чортківа. За цю команду провів 54 гри в обласному та в аматорському чемпіонаті країни, забивши 19 голів. Був капітаном команди.

Паралельно працював учителем з фізичного виховання у Чортківській гімназії №3.

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні обстріляли житловий масив у Бахмуті Донецької області. Внаслідок чергової атаки загинула дитина та чоловік.

За даними слідства, 31 січня збройні сили росії зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у Бахмуті. Внаслідок атаки загинули чоловік та 12-річний хлопчик.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро городян. Потерпілим надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші будівлі. Точна кількість постраждалих з'ясовується.