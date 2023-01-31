Руслан Курдас загинув героїчно під Бахмутом

Під Бахмутом загинув футболіст Руслан Курдас
Під Бахмутом на Донеччині героїчно загинув футболіст Руслан Курдас. Вихованцю запорізького футболу було 28 років.
Про це повідомляє експрес-аташе ФК "Перемога" Дмитро Москаленко.
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Що відомо про Руслана Курдаса
Руслан – вихованець запорізького футболу. Він дебютував у професійному футболі у 2011 році, також грав у командах "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Сумі" та "Перемога" (Дніпро) тощо. Після початку повномасштабного вторгнення до України вступив до лав ЗСУ. І героїчно загинув під Бахмутом. Брат Руслана Денис продовжує захищати Україну від агресора у лавах української армії.
Довгий час Руслан Курдас виступав у Тернопільській області у складі "Кристалу" з Чортківа. За цю команду провів 54 гри в обласному та в аматорському чемпіонаті країни, забивши 19 голів. Був капітаном команди.
Паралельно працював учителем з фізичного виховання у Чортківській гімназії №3.
Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні обстріляли житловий масив у Бахмуті Донецької області. Внаслідок чергової атаки загинула дитина та чоловік.
За даними слідства, 31 січня збройні сили росії зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у Бахмуті. Внаслідок атаки загинули чоловік та 12-річний хлопчик.
Крім того, поранення різного ступеня тяжкості зазнали п'ятеро городян. Потерпілим надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші будівлі. Точна кількість постраждалих з'ясовується.