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"Не существует спорта вне политики": Андрей Шевченко призвал МОК сохранить в силе дисквалификацию россиян

2 февраля 2023 14:41
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Андрей Шевченко призвал МОК сохранить в силе дисквалификацию россиян
Украинский тренер представил важные контраргументы в пользу своего заявления
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Заслуженный мастер спорта Украины Андрей Шевченко обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывов не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже.

Бывший тренер сборной Украины на своей странице в Facebook объяснил, почему этот прецедент опасен для всего мирового спортивного сообщества.

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Аргументы Андрея Шевченко

46-летний Андрей Шевченко не сомневается в том, что российские и белорусские атлеты не должны участвовать в Олимпиаде-2024. Он считает, что выражение "спорт вне политики" является ложным. 

"Спортивные соревнования уровня Олимпиады — это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле.

И если спортсмены из россии или Белоруси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть", — написал Андрей Шевченко. 

Андрей Шевченко

Почему россиян нельзя допускать на Олимпиаду-2024

Обладатель "Золотого мяча" напомнил, что в Украине продолжается война. Каждый день гибнут люди, среди них есть и спортсмены, которые уже не смогут выступить на престижных турнирах. 

"Война ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается.

Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию", — заявил Андрей Шевченко.

Напомним, в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс

Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами в районе Угледара. 

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