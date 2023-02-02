"Не существует спорта вне политики": Андрей Шевченко призвал МОК сохранить в силе дисквалификацию россиян
Заслуженный мастер спорта Украины Андрей Шевченко обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывов не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже.
Бывший тренер сборной Украины на своей странице в Facebook объяснил, почему этот прецедент опасен для всего мирового спортивного сообщества.
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Аргументы Андрея Шевченко
46-летний Андрей Шевченко не сомневается в том, что российские и белорусские атлеты не должны участвовать в Олимпиаде-2024. Он считает, что выражение "спорт вне политики" является ложным.
"Спортивные соревнования уровня Олимпиады — это возможность транслировать любое послание сразу всем людям на земле.
И если спортсмены из россии или Белоруси выходят на арену с флагами или без них, для всего мира это послание от Олимпийского комитета однозначно — война завершена, можно все простить и все забыть", — написал Андрей Шевченко.
Почему россиян нельзя допускать на Олимпиаду-2024
Обладатель "Золотого мяча" напомнил, что в Украине продолжается война. Каждый день гибнут люди, среди них есть и спортсмены, которые уже не смогут выступить на престижных турнирах.
"Война ежедневно уничтожает наши города, калечит детство наших детей и уносит жизни лучших людей. Мир должен помнить об этом, мир должен знать, что борьба за мир и свободу продолжается.
Я призываю МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, пока война в Украине не окончена, и решительно осудить российскую агрессию", — заявил Андрей Шевченко.
Напомним, в ООН неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.
Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.
Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами в районе Угледара.