Андрій Шевченко закликав МОК зберегти в силі дискваліфікацію росіян

Український тренер представив важливі контраргументи на користь своєї заяви

Заслужений майстер спорту України Андрій Шевченко звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликів не допустити росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх у Парижі.

Колишній тренер збірної України на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому цей прецедент небезпечний для всієї світової спортивної спільноти.

Аргументи Андрія Шевченка

46-річний Андрій Шевченко не сумнівається, що російські та білоруські атлети не повинні брати участь в Олімпіаді-2024. Він вважає, що вираз "спорт поза політикою" є хибним.

"Спортивні змагання рівня Олімпіади — це можливість транслювати будь-яке послання одразу всім людям на землі.

І якщо спортсмени з росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначно — війна завершена, можна все пробачити та все забути”, — написав Андрій Шевченко.

Чому росіян не можна допускати на Олімпіаду-2024

Власник "Золотого м'яча" нагадав, що в Україні триває війна. Щодня гинуть люди, серед них є спортсмени, які вже не зможуть виступити на престижних турнірах.

"Війна щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має пам'ятати про це, світ повинен знати, що боротьба за мир та свободу триває.

Я закликаю МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війну в Україні не закінчено, і рішуче засудити російську агресію", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

Обговорення допуску росіян до участі в Олімпіаді продовжується на тлі загибелі українських спортсменів. Нещодавно відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами в районі Вугледару.