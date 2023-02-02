"Не існує спорту поза політикою": Андрій Шевченко закликав МОК зберегти в силі дискваліфікацію росіян
Заслужений майстер спорту України Андрій Шевченко звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликів не допустити росіян та білорусів до участі в Олімпійських іграх у Парижі.
Колишній тренер збірної України на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому цей прецедент небезпечний для всієї світової спортивної спільноти.
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Аргументи Андрія Шевченка
46-річний Андрій Шевченко не сумнівається, що російські та білоруські атлети не повинні брати участь в Олімпіаді-2024. Він вважає, що вираз "спорт поза політикою" є хибним.
"Спортивні змагання рівня Олімпіади — це можливість транслювати будь-яке послання одразу всім людям на землі.
І якщо спортсмени з росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначно — війна завершена, можна все пробачити та все забути”, — написав Андрій Шевченко.
Чому росіян не можна допускати на Олімпіаду-2024
Власник "Золотого м'яча" нагадав, що в Україні триває війна. Щодня гинуть люди, серед них є спортсмени, які вже не зможуть виступити на престижних турнірах.
"Війна щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має пам'ятати про це, світ повинен знати, що боротьба за мир та свободу триває.
Я закликаю МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війну в Україні не закінчено, і рішуче засудити російську агресію", — заявив Андрій Шевченко.
Нагадаємо, в ООН несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.
Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.
Обговорення допуску росіян до участі в Олімпіаді продовжується на тлі загибелі українських спортсменів. Нещодавно відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами в районі Вугледару.