В США сделали важное заявление по поводу россиян на Олимпиаде-2024

Представители американского спорта поддержали неоднозначное решение МОК

В мировом спортивном сообществе все громче звучат голоса, требующие обеспечить участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.

В поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, сообщает AP.

Олимпийский комитет США поддержал решение МОК относительно предполагаемого участия белорусских и российских атлетов в Играх-2024. Речь идет о выступлении этих спортсменов в нейтральном статусе — без своих национальных флагов и гимнов.

Что предложили в США?

"Мы провели тщательный анализ ситуации, выслушали многих известных американских спортсменов. Вынуждены признать, что в соревнованиях настолько высокого статуса, как Олимпийские игры, должны участвовать все лучшие спортсмены мира.

При этом важнейшим аспектом является надежное обеспечение безопасной и честной игры. Мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранил бы существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям будут допущены только спортсмены с нейтральным статусом", — объяснил Джин Сайкс.

Председатель НОК США отдельно отметил, что в случае допуска к участию в Олимпиаде-2024 нейтральным атлетам будет важно завоевать доверие всего мирового спортивного сообщества.

"Условия нейтралитета и безопасной, честной конкуренции должны быть соблюдены. В этом случае восторжествует дух Олимпийских игр. Это главный приоритет мирового спорта, нельзя от него отказываться", — заявил Джин Сайкс.

Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара.