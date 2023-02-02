В США сделали важное заявление по поводу россиян на Олимпиаде-2024
В мировом спортивном сообществе все громче звучат голоса, требующие обеспечить участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.
В поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, сообщает AP.
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Олимпийский комитет США поддержал решение МОК относительно предполагаемого участия белорусских и российских атлетов в Играх-2024. Речь идет о выступлении этих спортсменов в нейтральном статусе — без своих национальных флагов и гимнов.
Что предложили в США?
"Мы провели тщательный анализ ситуации, выслушали многих известных американских спортсменов. Вынуждены признать, что в соревнованиях настолько высокого статуса, как Олимпийские игры, должны участвовать все лучшие спортсмены мира.
При этом важнейшим аспектом является надежное обеспечение безопасной и честной игры. Мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранил бы существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям будут допущены только спортсмены с нейтральным статусом", — объяснил Джин Сайкс.
Председатель НОК США отдельно отметил, что в случае допуска к участию в Олимпиаде-2024 нейтральным атлетам будет важно завоевать доверие всего мирового спортивного сообщества.
"Условия нейтралитета и безопасной, честной конкуренции должны быть соблюдены. В этом случае восторжествует дух Олимпийских игр. Это главный приоритет мирового спорта, нельзя от него отказываться", — заявил Джин Сайкс.
Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.
Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара.