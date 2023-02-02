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У США зробили важливу заяву щодо росіян на Олімпіаді-2024

2 лютого 2023 12:31
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
У США зробили важливу заяву щодо росіян на Олімпіаді-2024
Представники американського спорту підтримали неоднозначне рішення МОКу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У світовій спортивній спільноті все голосніше звучать голоси, які вимагають забезпечити участь російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

На підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс, повідомляє AP.

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Олімпійський комітет США підтримав рішення МОК щодо ймовірної участі білоруських та російських атлетів у Іграх-2024. Йдеться про виступ цих спортсменів у нейтральному статусі — без своїх національних прапорів та гімнів.

Що запропонували у США?

"Ми провели ретельний аналіз ситуації, вислухали багатьох відомих американських спортсменів. Вимушені визнати, що у змаганнях настільки високого статусу, як Олімпійські ігри, повинні брати участь усі найкращі спортсмени світу.

При цьому найважливішим аспектом є надійне забезпечення безпечної та чесної гри. Ми закликали МОК продовжити вивчення процесу, який зберіг би існуючі санкції, гарантуючи, що до змагань буде допущено лише спортсменів з нейтральним статусом", — пояснив Джин Сайкс.

Джин Сайкс

Голова НОК США окремо зазначив, що у разі допуску до участі в Олімпіаді-2024 нейтральним атлетам буде важливо завоювати довіру усієї світової спортивної спільноти.

"Умови нейтралітету та безпечної, чесної конкуренції мають бути дотримані. У цьому випадку переможе дух Олімпійських ігор. Це пріоритет світового спорту, не можна від нього відмовлятися", — заявив Джин Сайкс.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй несподівано закликали не забороняти російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх-2024.

Обговорення допуску росіян до участі в Олімпіаді продовжується на тлі загибелі українських спортсменів. Нещодавно відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою у районі Вугледару.

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