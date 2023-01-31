В рф призвали Украину отказаться от бойкота Олимпиады-24

Россияне уверены, что их спортсменов поддерживают в большинстве олимпийских комитетов мира

Президент Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину не бойкотировать Олимпийские игры-2024.

Россиянин попытался обвинить украинскую сторону в попытке дестабилизировать международный спорт. Заявление Позднякова опубликовано на пропагандистском портале "РИА".

Скрытая угроза в российском заявлении

Российский спортивный чиновник заявил, что ОКР выполняет все требования Олимпийской хартии. По его словам, к российским спортсменам не должны применяться дополнительные ограничения. Поздняков попытался убедить Украину в том, что любой бойкот якобы является неправильным решением.

"Я призываю Украину отказаться от разного рода бойкота. Считаем, что миссия олимпийского движения состоит в том, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше. И здесь никакие бойкоты не могут помочь. Нас поддерживают не только в Китае.

Как сообщил МОК, подавляющее количество НОК поддерживает наше участие. Даже из тех стран, которые не являются нашими друзьями. Спорт должен быть вне политики, мы приветствуем такой подход в подавляющем количестве НОК", — заявил Станислав Поздняков.

Напомним, Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Олимпийский чемпион-1996 прокомментировал решение о возможном допуске россиян на Игры в Париже.